Wyciekły gry z PS Plus na kwiecień. Dwa wielkie hity, żeby zatrzymać graczy w domu

Sony udowodniło, że potrafi dochować tajemnicy. O Xbox Series X wiemy już niemal wszystko, PlayStation 5 pozostaje wciąż zagadką, i to pomimo godzinnego wykładu na temat konsoli, jaki można było obejrzeć w internecie.

Transmisja była bardzo ciekawa dla osób, które interesują się kwestiami technicznymi, i jednocześnie szalenie nudna dla odbiorców liczących na pokazanie wyglądu PS5 i pokazania co potrafi konsola w akcji.

Środki ostrożności stosowane przez Sony nie sprawdzają się ostatnio w przypadku gier rozdawanych za darmo osobom korzystającym z usługi PlayStation Plus. Tytuły na marzec 2020 zostały zdradzone przez wyemitowaną zbyt wcześnie reklamę; produkcje na kwiecień 2020 wyciekły w postaci zapowiedzi wideo.

PlayStation Plus na kwiecień 2020. Wyciekły darmowe gry

Błąd ze zbyt wczesnym wyemitowaniem materiału promocyjnego popełnił kanał PlayStation Access. Film został co prawda szybko usunięty z serwisu YouTube, ale co trafia do sieci, już w niej pozostaje. Internauci zdążyli zrobić kopie wideo, pojawiły się także zrzuty ekranu pokazujące darmowe tytuły na kwiecień 2020.

Subskrybenci PlayStation Plus otrzymają wedle przecieku grę Uncharted 4: Kres złodzieja, uznawaną za jeden z najlepszych tytułów na konsolę. W styczniu 2020 w ramach PS Plus rozdawano pierwszy trzy części serii, czyli Uncharted: Kolekcję Nathana Drake'a.

Drugim z tytułów mających trafić w kwietniu do korzystających z PlayStation Plus jest DiRT Rally 2.0, samochodówka wydana w 2019 roku.

Czy przeciek okaże się być prawdziwym, dowiemy się w ciągu kilku najbliższych dni. Sony wydaje oficjalny komunikat o darmowych grach pod koniec każdego miesiąca. Nie wszystkie wycieki się potwierdzają.

