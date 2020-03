"Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy" Przerażająca przepowiednia Ojca Klimuszko spełnia się na naszych oczach!

Urodzony w 1905 roku we wsi Nierośno Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko był skromnym franciszkaninem, zielarzem i znanym jasnowidzem. Jego przerażające przepowiednie spełniają się jedna po drugiej.

Przepowiednie Ojca Klimuszko

Ojciec Andrzej Klimuszko doświadczył pierwszej wizji w przededniu wybuchu II wojny światowej. Śnił mu się wtedy tragiczny rozwój kampanii wrześniowej. Jego kolejne wizje dotyczyły między innymi wojny w Europie i śmierci papieża Jana Pawła I. Słynny polski jasnowidz wskazał, gdzie leżą zwłoki premiera Włoch Aldo Moro i wiedział, jak zginął major Hubal.

Jedną z najbardziej znanych przepowiedni jasnowidza był wybór Polaka na papieża. Długoletni osobisty sekretarz o. Klimuszki, o. Lucjusz, opowiadał, że wiadomość o wyborze kardynała Albina Lucianiego na Ojca Świętego Jana Pawła I mistyk skwitował słowami:

" Po co go wybrali, on będzie krótko żył i nic nie zrobi. "

Zaś tuż po śmierci Jana Pawła I Ojciec Klimuszko powiedział:

" Jeśli Włoch nie wyjdzie, wyjdzie Wojtyła "

Przepowiednie Ojca Klimuszko dotyczyły jednak nie tylko Polski, ale i świata. Co ważne, wiele z nich już się spełniło.

Ojciec Klimuszko mówił również o islamskiej inwazji na Europę i żołnierzach, którzy na "małych, okrągłych łódkach" dotrą na Stary Kontynent. Twierdził też, że nastąpi III wojna światowa, którą poprzedzi tragedia we Włoszech.

Przepowiednie Ojca Klimuszko: Wielka tragedia spotka Włochy

W swoim proroctwie Ojciec Klimuszko mówił o zrujnowanym kraju i ogromnym nieszczęściu, które będzie miało miejsce na Półwyspie Apenińskim. Najbardziej znane słowa pojawiły się w rozmowie ze znaną dziennikarką Wandą Konarzewską. W książce Krzysztofa Kamińskiego "O. Czesław Andrzej Klimuszko. Jasnowidz. Zielarz. Uzdrowiciel" możemy przeczytać fragment wywiadu:

" Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne! "

Ojciec Klimuszko: III wojna światowa

Kolejne przepowiednie brzmią coraz bardziej przerażająco. Skromny franciszkanin widział rzeczy przerażające: strach, śmierć i prawdziwy koniec świata:

" Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki… Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop! Zadławi się w Gibraltarze! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą. "

Przepowiednie dotyczące Polski

Co ciekawe, okazuje się, że według słów mistyka w trudnych czasach Polska znacząco nie ucierpi.

" Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża. "

- mówił Ojciec Klimuszko.

Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko twierdził również że "Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie".

