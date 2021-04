Wydmy zmieniły kolor na biały. Niesamowite zjawisko zafascynowało internautów

Anomalie pogodowe nawiedziły niedawno Półwysep Arabski. Niezwykłe zdjęcia białych wydm pojawiły się w mediach społecznościowych i bardzo szybko obiegły sieć.

Wydmy zmieniły kolor na biały

Na wieść o niezwykłym zjawisku mieszkańcy masowo zjechali się na pustynię. Większość z nich nie mogła uwierzyć własnym oczom.

Tereny pustynne pokryte lodem, bądź śniegiem to rzadki, a zarazem imponujący widok. Większość gapiów widziała coś podobnego w tej części Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy w życiu. Zjawisko tym bardziej fascynuje, że wydmy stały się białe przy temperaturze na poziomie ok. 30 stopni w cieniu.

Czym było niezwykłe zjawisko?

Jak się okazuje, nie był to śnieg, tylko gwałtowny grad. Burzowe chmury w gorącym i wilgotnym powietrzu zaczęły piętrzyć się nad wschodnimi wybrzeżami Morza Czerwonego. Gdy dotarły nad zachodni kraniec Półwyspu Arabskiego, przyniosły ulewny deszcz, z którym spadły bardzo duże ilości gradu. To właśnie on pokrył wydmy na pustyni. Jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ ten rejon świata jest niezwykle suchym miejscem.

Nietypowe opady śniegu czy gradu nad pustynią, wciąż są bardzo rzadkim zjawiskiem. Jednak takie anomalie pojawiają się coraz częściej.

Źródło: twojapogoda.pl

Zobacz również: "Pływające miasto" z 12 wieżowcami u wybrzeży Barcelony. Fatamorgana fascynuje internautów