Wyjątkowa pełnia Księżyca w Halloween. Taki "Niebieski Księżyc" pojawi się po raz pierwszy od ponad 70 lat!

Z "Niebieskim Księżycem" mamy do czynienia, gdy w jednym miesiącu zdarzają się dwie pełnie. Od wieków uważa się, że jest to bardzo energetyczny czas, gdy wpływ Srebrnego Globu jest znacznie silniejszy niż zwykle i ma olbrzymi wpływ na naszą planetę i na nas samych.

Pełnia Niebieskiego Księżyca 2020: Dlaczego jest taka niezwykła?

Pierwsza jesienna pełnia będzie miała miejsce 1 października 2020 o godzinie 23:05. Będzie to "Pełnia Księżyca Myśliwych". Nazwa ta związana jest z faktem, że niegdyś w trakcie tego zjawiska astronomicznego organizowano polowania. Zanim nastał świt i wzeszło Słońce, ku zachodniemu horyzontowi skłaniał się olbrzymi Księżyc w pełni, który przebierał barwy pomarańczowe lub czerwone. Dzięki temu ta pełnia nazywana jest również "Krwawym Księżycem".

Zwykła niebieska pełnia zdarza się raz na niemal trzy lata. W tym czasie Księżyc wcale nie staje się błękitny - ma taki sam odcień jak zawsze, czyli czerwony, pomarańczowy lub żółty. Dawniej ziemski satelita faktycznie zabarwiał się na niebiesko podczas erupcji wulkanów. Zjawisko to występowało tak rzadko, że trzynastą pełnię nazwano "Niebieską". W języku angielskim "Niebieski Księżyc" oznacza coś, na co długo trzeba czekać ("once in a blue moon" - raz na niebieski księżyc).

Według Philipa Hiscocka folklorysty z Memorial University of Newfoundland nazwa "Niebieski Księżyc" pojawiła się ok. 400 lat temu. Wtedy oznaczała coś absurdalnego i używano jej w powiedzeniach zamiast "nigdy", np. "zrobię to, gdy na niebie pojawi się Niebieski Księżyc". Od lat 30. XX wieku roku znalazła swoje miejsce w astronomii.

W październiku 2020 będziemy mieć nie jedną, lecz dwie pełnie. Druga z nich wypada w Halloween, które samo w sobie może wydawać się całkiem przerażające. Tegoroczna nadprogramowa pełnia będzie wyjątkowa jeszcze z jednego powodu: będzie widoczna z praktycznie całej planety. To pierwsze zjawisko na taką skalę od czasów II wojny światowej. Zdaniem astronomów najbliższe zjawisko tego typu, które wydarzy się w Halloween i będzie widoczne na całym świecie, może mieć miejsce dopiero w 2039 roku.

Pełnia Niebieskiego Księżyca 2020: Gdzie i kiedy oglądać?

Pełnia Księżyca jest niczym innym, jak jedną z faz księżyca. Księżyc znajduje się wówczas po przeciwnej stronie Ziemi, niż Słońce. Ciała niebieskie znajdują się dokładnie naprzeciwko siebie, co owocuje tym, że Słońce w całości oświetla tarczę Księżyca.

Księżyc w niezwykłą pełnię wejdzie 31 października o godzinie 15:49. W różnych częściach świata Księżyc będzie widoczny oczywiście o różnych porach, zgodnie z różnicami w strefach czasowych. Do zaobserwowania zjawiska nie będzie potrzebny żaden profesjonalny sprzęt, gdyż będzie ono widoczne gołym okiem. Jednak by Księżyc był naprawdę dobrze widoczny, radzimy udać się za miasto, z dala od świateł i podziwiać zjawisko na otwartym terenie.

W przedostatniej pełni w 2020 roku Księżyc znajdzie się 30 listopada o godzinie 10:30. Nazywana jest ona "Pełnią Bobrzego Księżyca", ponieważ w tym okresie bobry przestają budować tamy i przygotowują się na nadejście zimy.

