Wykopywał ciała dziewczynek i zmieniał je w lalki, z którymi mieszkał. Historia Anatolija Moskwina

Anatolij Moskwin to jedna z najmroczniejszych postaci w kryminalnej historii Rosji. 52-letni nauczyciel akademicki wykopał kilkadziesiąt dziecięcych ciał i zamienił je w lalki.

Kolekcjoner zwłok

Mężczyzna prowadził podwójne życie. Z zawodu był historykiem, wykładał na jednym z uniwersytetów i władał aż 13 językami. Nikt nie podejrzewał, że pod maską geniusza krył się potwór. Moskwin był wykładowcą studiów celtyckich na Uniwersytecie Lingwistycznym w Niżnym Nowogrodzie, wcześniej pracował w Instytucie Języków Obcych. Napisał kilka książek, artykułów i tłumaczeń a także masę artykułów. Od czasu do czasu pracował również jako dziennikarz i regularnie publikował w lokalnych gazetach. Był uważany za eksperta od lokalnych cmentarzy.

Lalki z dziecięcych ciał

Przerażająca historia ujrzała światło dzienne 2 listopada 2011 roku. Wtedy to Rosjanin został zatrzymany przez policję. W domu mężczyzny, w którym mieszkał ze swoimi rodzicami, odnaleziono 26 ciał. Zwyrodnialec po samodzielnej ekshumacji zwłok z miejscowych cmentarzy własnoręcznie je mumifikował, czesał, malował i ubierał.

Zanim doszło do zatrzymania, policja przez wiele miesięcy prowadziła śledztwo w sprawie fali profanacji na cmentarzach w Niżnym Nowogrodzie i jego okolicach. Gdy śledczy z Centrum Zwalczania Ekstremizmu weszli do domu Moskwin ich oczom ukazał się przerażający widok. Odkryli bowiem dwadzieścia sześć ciał, siedzących na półkach i kanapach w małych pokojach pełnych książek, papierów i ogólnego bałaganu. Wszystkie ułożone były w pozach jakby właśnie skończyły wykonywać jakieś codzienne czynności. Niektóre miały w dłoniach gazety, inne filiżanki, a jeszcze inne siedziały w wystudiowanych pozach.

Skąd pochodziły zwłoki

Podczas przeszukania odkryto również pobrane z internetu instrukcje mumifikacji, mapy cmentarzy w regionie, zbiór fotografii i filmów przedstawiających otwarte groby i ciała, metalowe tabliczki z nazwiskami i inne fragmenty usunięte z nagrobków. Choć tych ostatnich nie udało się jednoznacznie powiązać z żadnym z ciał znalezionych w mieszkaniu, Moskwin został podejrzany o zbezczeszczenie aż 150 grobów. W toku śledztwa odkryto, że ciała pochodziły głównie z cmentarzy w rejonie Niżnego Nowogrodu, choć podejrzewano, że niektóre mogły pochodzić nawet z Moskwy.

Rodzina niczego nie zauważyła

Rodzice z którymi mieszkał mężczyzna, byli pewni, że ich syn kolekcjonuje lalki naturalnych rozmiarów. Przebywali poza domem przez większą część roku, nie byli wiec świadkami jego obrzydliwej działalności. Dopiero po jakimś czasie zorientowali się, że coś z nimi jest nie tak.

Widzieliśmy te lalki, ale do głowy by nam nie przyszło, że to ludzkie ciała. Myśleliśmy, że tworzenie tak dużych lalek to jego hobby. Nie widzieliśmy w tym nic złego.

- zeznali w toku śledztwa.

Wyrok dla lalkarza

Mężczyzna przyznał się do 44 zarzutów zbezczeszczenia ciał dziewczynek od 3 do 12 lat. Jak twierdził liczył na to, że w końcu naukowcy znajdą sposób na to, aby przywrócić im życie. Dodał także, że wierzył w to, że nawiązuje kontakt z ofiarami kładąc się na grobie i "wyczuwając", czy to jest ta osoba, którą ma wykopać, czy nie.

Moskwin został oskarżony na podstawie art. 244 kodeksu karnego o profanację grobów i zwłok. Na samym początku mężczyźnie postawiono również zarzut o zniszczenie grobów muzułmanów, co zostało uznane za przestępstwo z nienawiści , ale później wycofano się z niego. 25 maja 2012 roku sąd w Niżnym Nowogrodzie zwolnił go z odpowiedzialności karnej. Zamiast tego został skazany na "przymusowe środki medyczne". Zadowolona z decyzji prokuratura nie odwołała się od wyroku.

Skazany został przeniesiony do kliniki psychiatrycznej, gdzie kilkukrotnie poddawany był ocenie psychiatrycznej. Ostania z nich miała miejsce w lutym 2019 roku i wykazała, że na przerwanie leczenia i zwolnienie Moskwina jest za wcześnie.

Teatr grozy

W październiku 2018 roku, Wrocławski Teatr Lalek zaprosił na nietypowy spektakl. Nie było typowych miejsc do siedzenia, a widownia liczyła 50 osób. Widzowie mogli prześledzić w nim przerażającą historię Anatolija Moskwina.

