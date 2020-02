Wypadek na planie nowego teledysku Natalii Nykiel. Strój piosenkarki zajął się ogniem

W sieci ukazał się klip do utworu "Vulcano" Natalii Nykiel. Polska piosenkarka jak zwykle nie zawiodła, a teledysk robi imponujące wrażenie. Zwłaszcza z uwagi na dużą obecność ognia. I choć podczas kręcenia zachowano względy bezpieczeństwa, doszło do małego wypadku. Piosenkarka zbytnio zbliżyła się do ognia, w wyniku czego jej śnieżnobiały strój zaczął się palić.

Wypadek na planie nowego teledysku Natalii Nykiel

"Vulcano" to utwór promujący nową EP-kę Natalii - "Origo". Praca nad teledyskiem do piosenki wymagała użycia dużej ilości efektów pirotechnicznych, co poskutkowało wypadkiem na planie. Gdy piosenkarka znalazła się zbyt blisko ognia, jej strój stanął w płomieniach.

" To był bardzo trudny i wymagający plan. Nie pomogliśmy sobie, decydując się na białe kostiumy na zdjęciach pełnych ognia, dymu i błota, które wyjątkowo nie sprzyjały w scenach finałowych. Byłam jednak spokojna, wchodząc na plan ze świadomością, że moja stylistka Starka zadbała o to, żebyśmy mieli kilka kompletów strojów. W rzeczywistości przydały się wszystkie. Po przypaleniu jednego z nich, w wyniku odprysku palącej się zasłony, pamiątka zostanie mi na lata. Ten teledysk wymagał poświęceń. "

Na szczęście piosenkarce nic się nie stało, a całe zajście dziś wspomina ze śmiechem. Teledysk ukazał się w dniu wczorajszym i wprawił fanów w zachwyt. Jak widać, wart był każdego poświęcenia.

