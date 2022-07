Wypadła przez okno podczas ostrego seksu. Zapłaciła odszkodowanie

Pewna para postanowiła uprawiać seks na parapecie. Robiła to tak namiętnie, że w pewnym momencie kobieta wypadła przez okno.

Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, a nagranie bije rekordy popularności w sieci. Na filmie widać jak półnaga kobieta zsuwa się z parapetu i wypadła przez okno, wprost na zaparkowany na ulicy samochód. Spadając, robi w dachu spore szkody. Jak informują media, do dramatycznego zdarzenia doszło w stolicy Tajwanu – Tajpej.

Szedłem do domu, kiedy to się stało. Nie widziałem jej upadku, ale usłyszeliśmy głośny huk i ona była już na dachu samochodu. Wtedy podbiegł do niej mężczyzna