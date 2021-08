Wyposażenie domowego kącika telewizyjnego - czego nie może w nim zabraknąć?

Oglądanie filmów i seriali to obecnie jedna z najpopularniejszych rozrywek, której chętnie oddajemy się w wolnych chwilach. Sposób śledzenia losów ulubionych bohaterów zmienił się jednak na przestrzeni ostatnich dekad – jeszcze do niedawna musieliśmy być zdani na ramówkę konwencjonalnej telewizji.

Obecnie mamy do dyspozycji kilkanaście serwisów VOD, gdzie dostępne są produkcje z całego świata. Aby w pełni cieszyć się wrażeniami z oglądanych tytułów, warto zainwestować w kącik telewizyjny z prawdziwego zdarzenia. Czego nie może w nim zabraknąć? Podpowiadamy.

Domowy kącik telewizyjny – telewizor

Centralnym punktem każdego kącika telewizyjnego jest oczywiście telewizor, który powinien wyróżniać się kilkoma ważnymi cechami. W pierwszej kolejności warto zadbać o to, aby jego rozmiary były dostosowane do metrażu pomieszczenia oraz odległości między ekranem a kanapą czy fotelem. Dużą popularnością cieszą się telewizory o przekątnej ekranu powyżej 55 cali, choć nie brakuje amatorów urządzeń powyżej 60, a nawet 70 cali, dzięki którym można poczuć się jak w prawdziwej sali kinowej.

Przy wyborze konkretnego modelu warto także zwrócić uwagę na częstotliwość odświeżania obrazu, rodzaj wyświetlacza, rozdzielczość, a także obecność technologii HDR. Nie bez znaczenia okazuje się także design telewizora – w nowoczesnych wnętrzach świetnie sprawdzają się sprzęty w smukłych, wręcz niewidocznych dla oka ramkach, dzięki czemu wkomponowanie ich w aranżację salonu nie stanowi większego problemu.

Kącik telewizyjny w domu – a może projektor?

Ciekawą alternatywą dla nowoczesnego telewizora okazuje się projektor , który nierzadko pozwala wyświetlać znacznie większe obrazy w porównaniu do tego, co mają nam do zaoferowania producenci konwencjonalnych odbiorników. Za pomocą rzutnika możemy stworzyć iście królewskie warunki do oglądania ulubionych filmów i seriali i poczuć klimat charakterystyczny dla sal kinowych.

Przed zakupem projektora do domu warto jednak pamiętać o jednej kluczowej kwestii – podobna inwestycja może nie zdać egzaminu w mniejszych pomieszczeniach. Choć urządzenie samo w sobie zajmuje bardzo mało miejsca, to musi znajdować się w odpowiedniej odległości od ściany. Najczęściej jest do dystans wahający się między 1,5 a 3 metry i trzeba też pamiętać, że w tym obszarze nie mogą znajdować się żadne elementy wyposażenia. Pozostaje również pytanie, czy trzeba inwestować w dodatkowy ekran do wyświetlania obrazów? Niekoniecznie, ponieważ jeśli dysponujemy równą ścianą w kolorze białym, taki wydatek może okazać się zbędny.

Kącik telewizyjny w salonie – jakie meble wybrać?

Przy urządzaniu swojej prywatnej sali kinowej trzeba zaopatrzyć się nie tylko w wysokiej jakości sprzęt, ale też meble wypoczynkowe, dzięki którym oglądanie megahitów światowego kina będzie kwintesencją komfortu i przyjemności. Dobrze sprawdzi się narożnik w kształcie litery „U”, który pozwoli w pełni cieszyć się wrażeniami z seansu w większym gronie znajomych. Ciekawym rozwiązaniem okazują się modele z wbudowanymi w podłokietnikach półkami, które świetnie sprawdzają się jako stolik na przekąski.