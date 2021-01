Wyprawa na K2: Nie żyje Sergi Mingote

Hiszpański himalaista Sergi Mingote zginął na K2. Kierownik sportowy wyprawy Seven Summits Treks miał 50 lat.

Historyczne zdobycie K2 zimą przez grupę Szerpów niestety nie jest jedynym dzisiejszym newsem dotyczącym tego słynnego szczytu. Jak poinformowały hiszpańskie media, himalaista Sergi Mingote zmarł po poważnym wypadku podczas próby zdobycia ośmiotysięcznika.

Wyprawa na K2: Sergi Mignote nie żyje

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal wspinanie.pl, Sergi Mignote uległ poważnemu wypadkowi na drodze zejściowej z obozu 1 na K2, po czym stracił przytomność. W akcję ratunkową włączyli się m.in. uczestniczący w wyprawie Polacy - Magda Gorzkowska i Oswald Pereira. Niestety nie udało się uratować Hiszpana.

Jako pierwszy informację o jego śmierci przekazał Chhang Dawa Sherpa, lider wyprawy Seven Summits Treks:

Niestety straciliśmy Sergi'ego! Najlepszego wspinacza i naszego bardzo dobrego przyjaciela. Podczas zejścia z obozu 1 do bazy nagle upadł i spadł do bazy wysuniętej. Alex Gavan, Tamara Lunger i dwójka innych polskich himalaistów udzieliła mu pomocy w ABC, wysłaliśmy zespół medyczny z bazy, ale niestety nie byliśmy w stanie go uratować. Zostaliśmy poinformowani o nieoczekiwanym ruchu na jego urządzeniu GPS i widzieliśmy, że upadł, członkowie zespołu szybko potwierdzili wypadek, ale nie mogli już wiele zrobić, aby mu pomóc. Najszczersze kondolencje.

Sergi Mingote miał 50 lat. Był doświadczonym wspinaczem, swój pierwszy ośmiotysięcznik zdobył w 1998 roku. We wrześniu 2019 postanowił wejść na wszystkie 14 ośmiotysięczników w przeciągu 1000 dni. Do wybuchu pandemii koronawirusa zdobył 7 szczytów. Teraz współprowadził największą, wielonarodową ekspedycję na K2 pod szyldem agencji Seven Summit Treks.

K2 zdobyte zimą przez Nepalczyków

Informacja o śmierci Sergi'ego Mingote pojawiła się chwilę po tym, jak świat obiegła wieść o pierwszym w historii zdobyciu szczytu K2 zimą przez 10-osobową ekipę Nepalczyków. Grupa Szerpów zdobyła szczyt o 17:00 czasu lokalnego, tym samym odbierając K2 tytuł jedynego ośmiotysięcznika, na który nie wspięto się zimą.