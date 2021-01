Wyślij Geralta na ferie zimowe. Pojawił się snowboardowy mod do Wiedźmina 3

Wiedźmin 3: Dziki gon wciąż cieszy się popularnością wśród graczy. Dowodem może być nowy mod do gry, który pozwala Geraltowi na jazdę na snowboardzie.

Chociaż w Polsce ferie zimowe już dobiegły końca, nie oznacza to, że przerwy od obowiązków nie można zrobić sobie w innym terminie. Szczególnie jeśli obowiązki obejmują głównie polowania i walki z przerażającymi potworami. Powstał mod do gry Wiedźmin 3: Dziki gon, pozwalający Geraltowi na... jeżdżeniu na snowboardzie.

Wiedźmin 3 - VGX Snowboarding mod

Gry to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu, szczególnie te, które potrafią zaangażować w rozgrywkę lepiej niż niejeden film czy książka. Przy Wiedźminie 3 można spędzić wiele godzin dzięki ogromowi otwartego świata i liczbie zadań do wykonania. Nadchodzi jednak ten moment, w którym zawartość gry powołana do życia przez twórców zaczyna nużyć. I wtedy wchodzą mody, całe na biało.

Jeśli już przy bieli jesteśmy, to wszyscy miłośnicy białego szaleństwa, którzy w tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie mogli udać się na stok snowboardowy, dzięki modowi stworzonemu przez Nexus Mods, mają okazję pozjeżdżać Geraltem z Rivii. Dzięki nowej przeróbce wiedźmin może przesiąść się z Płotki na deskę i nie tylko za jej pomocą sunąć w dół z ośnieżonych górskich szczytów Skellige, ale również... walczyć.

Jeśli więc jesteście zainteresowani przemierzaniem Kontynentu na snowboardzie, nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić środek lokomocji Geralta i podrasować trochę jego stylizację, za pomocą gustownych gogli.

Twórcy moda bazowali na animacji dostępnej w grze. Chodzi o moment, w którym tytułowy bohater ześlizguje się ze zbyt stromych zboczy. Deska działa z kolei na zasadzie magicznej broni. Niestety śnieżna zabawa odbywa się kosztem poświęcenia tradycyjnego wyglądu srebrnego miecza i kuszy Geralta.

Jak widać gra, która będzie obchodzić w 2021 roku 6-lecie, nadal inspiruje fanów do tworzenia naprawdę unikatowych dodatków, które co prawda z sagą Andrzeja Sapkowskiego często nie mają za dużo wspólnego, ale sprawiają, że hit CD Projekt Red nie nudzi się mimo upływu lat.