Wyspiański przewraca się w grobie. Jego dzieła obecnie przypominają kreskówki

"Oczy wielkie jak w kreskówce i skopana anatomia" - tak piszą internauci pod postem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, w którym urzędnicy pokazują rezultaty renowacji dzieł Stanisława Wyspiańskiego.

Wyspiański przewraca się w grobie

W ubiegły wtorek Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie pochwalił się na swoim Facebooku efektami renowacji polichromii autorstwa Stanisława Wyspiańskiego w kościele franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych.

Jak możemy przeczytać w poście:

Stanisław Wyspiański swoją własną ręką przeniósł na ściany tego kościoła, swoje najwspanialsze kartony, takie jak: »Łucznicy«, »Strącenie Aniołów«, »Matka Boska w stroju krakowskim« czy »Caritas«. Obecnie konserwatorzy, posługując się oryginalnymi kartonami i archiwalnymi fotografami, przywrócili polichromiom Wyspiańskiego ich właściwy wygląd. Konserwację przeprowadziła pani mgr Dorota Biedrońska-Krówka oraz jej zdolny zespół przy wsparciu specjalistów i znawców Wyspiańskiego. Gratulujemy konserwatorskiego dzieła.

Internauci nie pozostawili suchej nitki na konserwatorach. Ich zdaniem coś tu poszło ewidentnie nie tak i dzieła Wyspiańskiego podzieliły los fresku "Ecce Homo" z sanktuarium Borja.

Oj, zabiło mocniej serce. Ale czy tylko ja mam wrażenie, że twarze Bliźniąt są masakrycznie zdeformowane, a proporcje oczu / brwi / ust na Marii Apokaliptycznej to zupełnie inna wersja?

To jak "Matka Whistlera", ale ta, "odnowiona" przez Jasia Fasolę......

A może to on pomógł....?

Dzień później opublikowano sprostowanie, w którym czytamy:

W konserwacji zmiana wyglądu twarzy zawsze wzbudza najwięcej emocji. W związku z tym, że pod naszym poprzednim postem pojawiło się wiele komentarzy, pragniemy wyjaśnić i doprecyzować, że zdjęcie, które przedstawia wizerunek »Matki Boskiej w stroju krakowskim« przed konserwacją, jest efektem wtórnych przemalowań, które znacznie zafałszowały i zniekształciły wygląd oryginału. Nie była to twarz, jaką autentycznie namalował Wyspiański. — czytamy we wpisie. Zdjęcie przedstawiające obecny wizerunek Matki Boskiej, po konserwacji, jest za to wynikiem wnikliwych prac konserwatorskich, które przywróciły polichromii jej autentyczny wygląd. Wykonano to na podstawie zachowanych na ścianie nawarstwień, kartonów oraz przy pomocy archiwalnych fotografii ukazujących malowidła w takim stanie, w jakim stworzył je Wyspiański.

I tym razem wyjaśnienie nie przekonało internautów:

Buzia dziecka przypomina małe małpiątko. W tym "dziele" pokonserwacyjnym. Generalnie efekt bardziej jak "Madonna z wielkim cycem" niż Madonna Wyspiańskiego.

No to Wyspiański się w grobie przewraca. Powinien straszyć konserwatorkę za ten koszmar. Co by tu jeszcze spieprzyć? Każdy, kto zna styl malarza, widzi koszmar. Szokujące bezguście, w stylu kiczowatych malunków współczesnych.

Czy do renowacji zatrudnioną tą samą panią, która poprawiała "Ecce Homo"? Przed konserwacją wyglądało lepiej!

Niepotrzebnie zatrudniliście Cecilię Gomez. Można się było spodziewać takich efektów po poprzednich jej pracach konserwatorskich.

Ecce Mono czyli Jeżus 2.0

Nie jest to pierwszy przypadek kontrowersyjnego odnawiania zabytków. Do historii przeszła już nieudana renowacja fresku "Ecce Homo" z sanktuarium Borja, której dokonała amatorka Cecilia Giménez oraz posąg św. Jerzego w kościele w Nawarrze, który po pracach konserwatorskich zyskał przydomek Playmobil. Jakiś czas temu ochodzący z Walencji kolekcjoner dzieł sztuki wynajął dwóch specjalistów do odrestaurowania obrazu "Maryja Niepokalanie Poczęta" barokowego malarza Bartolome Estebana Murilla. Niestety, w trakcie wykonywania usługi wyszło na jaw, że "fachowcy" nie mieli zielonego pojęcia o swojej pracy.

Źródło: wp.pl i Onet.pl