Wytwórnia porno udostępniła tła BDSM do wideokonferencji. Można dodać pikanterii pożyciu zawodowemu

Praca zdalna ma wiele zalet, chociaż im dłużej nasza droga do biura ogranicza się do przejścia z łózka do biurka, tym więcej rutyny i nudy wkrada się w wykonywanie obowiązków i pożycie zawodowe.

Przerywnikiem pozwalającym choć chwilę poczuć się jak w zaludnionym biurze są wideokonferencje toczone wraz ze współpracownikami. Nawet jednak takie rozmowy mogą się znudzić, szczególnie jeśli zawsze widzimy za sobą to same, rutynowe tło.

Problem ten dostrzegła wytwórnia Kink i postanowiła umożliwić dodanie do rozmów odrobiny mniej lub bardziej zakamuflowanej pikanterii. Studio udostępniło dla wszystkich chętnych zdjęcia pomieszczeń, w których kręcone są naprawdę ostre sceny seksu, ociekające dominacją i przemocą. Kolejną rozmowę na temat raportu miesięcznego można przeprowadzić w takiej właśnie atmosferze.

Sceneria BDSM tłem dla rozmów zawodowych. Kink udostępnił tła do Zooma

Do dyspozycji użytkowników oddano kilka zdjęć z charakterystycznych – jak powiedzieli nam koledzy - pomieszczeń, w których kręcone są filmy porno. Osoby wtajemniczone rozpoznają je podobno od pierwszego wejrzenia, a niewinne spojrzenie doszuka się co najwyżej dziwnych, zaniedbanych powierzchni magazynowych.

Studio przekonuje, że udostępnione tła mogą być używane nie tylko w czasie rozmów służbowych. Mają one wprowadzać odpowiednią, urokliwą atmosferę BDSM podczas internetowych randek i spotkań między znajomymi, którzy dzielą podobne zainteresowania.

Posłuchaj podcastu

Zdjęcia zostały opublikowane na blogu studia. Wystarczy wybrać najbardziej nas interesujący, pobrać, a następnie wybrać jako tło w programie do prowadzenia wideorozmów.

Zobacz także: Jak wystraszyć współpracowników na Zoomie? Powstał prank inspirowany horrorem "[REC]"