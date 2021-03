Wywiad Meghan i Harry'ego pobił rekordy oglądalności. Widziało go więcej osób, niż Emmy i Złote Globy razem wzięte

Wywiad Meghan i Harry'ego okazał się być międzynarodowym hitem

Dwugodzinna rozmowa Meghan i Harry'ego z Oprą Winfrey w ramach programu "CBS Primetime Special" doczekało się wyniku ponad 17 milionów widzów na żywo.

Mówiąc inaczej - to więcej osób, niż śledziło rozdanie nagród Primetime Emmy i Złotych Globów razem wziętych. Te miały kolejno 6,4 miliona i 6,9 miliona widzów. Jak zauważa Deadline, wywiad Harry'ego i Meghan to 2. najpopularniejsza niesportowa transmisja telewizyjna w USA w tym roku (na 1. miejscu był odcinek premierowy "The Equalizer" z Queen Latifą w roli głównej - ten jednak zadebiutował zaraz po Super Bowl, więc miał zdecydowanie ułatwioną sytuację).

Warto zauważyć też, że są to bardzo wczesne wyniki oglądalności. Pojawią się nowe szczegóły, takie jak ludzie oglądający poza domem, na urządzeniach mobilnych, czy z opóźnieniem (oglądanie programu nagranego na dekoderze). Ta liczba jeszcze urośnie.

Wywiad Meghan i Harry'ego zdobył mniej więcej tyle samo widzów, co rozmowa Diane Sawyer z przechodzącym zmianę płci Bruce'em Jennerem. Para nie miała jednak najmniejszych szans na pobicie wyniku Michaela Jacksona - kiedy Oprah przepytywała artystę w 1993 roku o kulisy jego sławy, przed telewizorami znalazły się 62 miliony widzów!

Lepsze wyniki zanotowała również "amerykańska rodzina królewska" - w 2008 roku wywiad ze świeżo upieczonym prezydentem USA Barrackiem Obamą i jego żoną Michelle widziało 25 milionów osób.

Wyższą oglądalność (21,3 miliona) miała również rozmowa Andersona Coopera z byłą gwiazdą porno, Stormy Daniels. Duet w ramach programu "60 minutes" porozmawiał na temat relacji między nią a Donaldem Trumpem.

Meghan i Harry w trakcie rozmowy z legendarną dziennikarką i osobowością telewizyjną poruszyli temat rasizmu w rodzinie królewskiej, wyjaśnili swoją decyzję o opuszczeniu Wielkiej Brytanii z powodu tamtejszej prasy, a także zdradzili swoje plany, nadzieje i wątpliwości związane z przyszłością.