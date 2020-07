X-kom zdradził niechcący polską cenę i datę premiery PlayStation 5. Kupicie za tyle?

Konsole nowej generacji są bliżej, niż można by się było spodziewać. Według nieoficjalnych informacji Sony ma w poniedziałek 13 lipca 2020 odsłonić karty i zdradzić, ile ma kosztować PlayStation 5. Dzięki nieuwadze X-kom dowiedzieliśmy się tego kilka dni wcześniej.

W ofercie sklepu znalazła się bowiem możliwość kupienia przedpremierowo konsoli PS5 z napędem optycznym i nośnikiem SSD o pojemności 1 TB. Wpis został błyskawicznie usunięty, ale w internecie na szczęście nic nie ginie.

Polski sklep poinformował, że PlayStation 5 trafi na rynek 20 listopada 2020. Wersja droższa, z napędem optycznym Blu-ray, została wyceniona na 2 499 zł. Dacie za nią tyle?

Razem z informacją o cenie oraz dacie premiery konsoli PlayStation 5 X-kom zaprezentował oficjalne informacje sprzedażowe na temat konsoli. Jakimi hasłami Sony będzie zachęcać do zakupów PS5? Pierwsze zdanie prezentacji brzmi następująco:

Czy któraś konsola potrafi tyle, co Sony PlayStation 5? Ogromna moc i responsywność, dysk SSD szybki jak błyskawica, gaming w jakości 4K, ray tracing, przestrzenne brzmienie 3D i wiele innych technologii, które bez reszty wciągną Cię w wirtualny świat. Unikalny świat PlayStation 5 jest bliżej niż myślisz. "

W opisie PlayStation 5 znalazły się także deklaracje dotyczące ray tracingu oraz HDR

Tu jest pięknie – wykrzykniesz, gdy uruchomisz grę z technologią śledzenia promieni. Ray tracing bezbłędnie odwzorowuje cienie i odbicia światła, zmieniając tak naprawdę oprawę graficzną gier. To, co znałeś do tej pory było ledwie namiastką realizmu. "