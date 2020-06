Yoda przyłącza się do protestów w USA. Na pomniku słynnego bohatera pojawiło się głośne hasło

Pomnik Yody znajduje się w Presidio Park w San Francisco w stanie Kalifornia, niedaleko siedziby Lucasfilm. Przez weekend ktoś napisał na nim „Matter Black Lives Do”, nawiązującego do słynnego hasła „Black Lives Matter”, napisanego jednak w specyficzny sposób, z użyciem inwersji, którą posługuje się Yoda.

Napis pojawił się na pomniku w weekend, a teraz jego zdjęcia obiegają świat z prędkością nadgwiezdną Sokoła Milenium.

Mark Hamill opatrzył swój wpis tekstem, nawiązującym do jednej z fraz, którymi Yoda uczy Luke’a na Dagobar.

"Olśniewającymi istotami jesteśmy… wszyscy". (nawiązujące do: „Olśniewającymi istotami jesteśmy, nie tą surową materią”. (ang. „Luminous being are we… ALL.” (nawiązujące do: „Luminous being are we, not this crude matter”). "