YouTube skasował konto Davida Icke. Król teorii spiskowych głosił, że 5G wywołuje COVID-19

Płaskoziemcy, antyszczepionkowcy, ludzie wierzący że 5G to technologia mająca dokonać masowego mordu na ludziach: YouTube zaczął dostrzegać, że ma swój własny, wstydliwy wkład w rozpowszechnianie teorii spiskowych i przekonywanie do nich nowych osób.

Z badań wynika, że to po części wina algorytmów dbających o jak najwyższą liczbę odsłon, bez mrugnięcia wirtualnym okiem podsuwającym osobom podatnym na uwierzenie w teorie spiskowe materiałów sugerujących istnienie drugiego, a nawet trzeciego dna we wszystkim co dzieje się na świecie. Są ono bardziej skłonni do kliknięcia i obejrzenia kolejnego filmu tego rodzaju, niż użytkownicy kierujący się w życiu i na YouTubie zdrowym rozsądkiem.

W 2019 roku YouTube, Facebook i inni internetowi giganci odpowiedzieli na apel USA i obiecali monitorować pojawianie się na ich witrynie filmów mogących nieść zagrożenie dla zdrowia i życia oglądających. Na cenzurowanym znalazły się wtedy treści podające fałszywe informacje o szczepionkach, a bezpośrednim powodem było pojawienie się w Stanach przypadków zachorowań na odrę.

Podobne środki zapobiegawcze serwisy zaczęły podejmować w sprawie fake newsów dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. David Icke, który żyje z głoszenia nieprawdopodobnych teorii, został wyrzucony z YouTube i nie będzie mógł założyć w serwisie nowego kanału.

David Icke wyrzucony z YouTube i Facebooka za fake newsy o 5G i koronawirusie

Google ujawnił, że Icke wielokrotnie otrzymywał ostrzeżenia o łamaniu zasad dotyczących umieszczania filmów w serwisie YouTube przez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o koronawirusie i 5G.

Z podobnego powodu konto stracił polski odpowiednik króla teorii spiskowych, Jerzy Zięba, który sugerował że niebezpieczne dla zdrowia zabiegi są lekiem na COVID-19.

David Icke zebrał na YouTube ponad 900 000 subskrybentów, a publikowanie przez niego filmu zawierające nieprawdziwe informacje oglądane były miliony razy. Jako powód dla bana i skasowania kanału Google podał łamanie regulaminu, zwłaszcza zapisów o zakazie sugerowania, że koronawirus nie istnieje, podawania nieprawdziwych z medycznego punktu widzenia sposobów na leczenie COVID-19 oraz kwestionowanie zasady izolacji społecznej.

Posłuchaj podcastu

Z dokładnie tych samych powodów David Icke stracił konto na Facebooku. Część z jego wyznawców przyjęła to oczywiście jako potwierdzenie, że wszystkie głoszone przez niego tezy są prawdziwe, a rządzący światem reptilianie próbują zapobiec ujawnieniu prawdy.

Zobacz także: 19 najbardziej absurdalnych teorii spiskowych dotyczących koronawirusa