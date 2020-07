YouTube zaprasza na Festiwal Pol’And’Rock. 70 godzin transmisji z koncertów na żywo

Skoro nie możecie przyjechać na Pol’And’Rocka, to Pol’And’Rock przyjedzie do was. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy musiała odwołać festiwal w tradycyjnej formie ze względu na epidemię COVID-19, zamierza jednak przeprowadzić go zdalnie, tak by wszyscy chętni mogli uczestniczyć w muzycznym święcie nie wychodząc z domu.

Znamy już pełny line-up internetowego Festiwalu Pol’And’Rock – osoby bawiące się na Najpiękniejszej Domówce Świata będą mogły obejrzeć na żywo 70 godzin koncertów. YouTube zaprasza na nie już dziś.

Nie ma co odwoływać urlopów zaplanowanych na 30 i 31 lipca 2020: zamiast pod sceną w Kostrzynie nad Odrą spędzi się je przed ekranem.

Pol’And’Rock Festival na YouTubie. Serwis przygotował specjalną playlistę dla fanów

Jurek Owsiak, siła sprawcza WOŚP, tak zachęca do uczestniczenia w internetowej odsłonie Pol’And’Rocka:

" Jesteśmy jedynymi, którzy nie odwołali swojego Festiwalu i całkowicie zaproponowali go w formie online. Kiedy ostatecznie zdecydowaliśmy, że będziemy transmitować go w całości na YouTube, dostaliśmy ogromnej energii, że możemy trafić do każdego z Was! Żadnego przyjaciela festiwalu – nie zostawimy bez 26. Pol’and’Rock! "

Koncerty będą transmitowane na żywo z warszawskiego studia. Muzykę w kameralnym gronie przyjaciół odbiera się co prawda zupełnie inaczej, niż na koncercie w którym uczestniczą setki tysięcy osób, czekają nas jednak kolejne szczęśliwe chwile.

Osoby, które już teraz chciałyby wczuć się w atmosferę Pol’And’Rock Festival mogą to zrobić za pomocą specjalnie przygotowanej playlisty.

Zobacz także: Burmistrz Kostrzyna nad Odrą apeluje: W tym roku nie przyjeżdżajcie. Pol'and'Rock tylko online