Z powodu epidemii Polacy piją na umór. Rekordowe wpływy budżetowe z akcyzy

Jeśli popatrzy się na aktualne wpływy budżetowe okiem ekonomisty, to można tylko usiąść i zapłakać. Przychody z podatku VAT spadły. Środki pozyskiwane z CIT i PIT także. Jest tylko jedna zielona wyspa, która przyciąga wzrok: akcyza. Tyle tylko, że to akurat powód do jeszcze większych zmartwień.