Zabójca Johna Lennona po raz 11 chce wyjść za kaucją z więzienia. Co na to sąd?

Mark David Chapman zastrzelił Johna Lennona przed jego budynkiem mieszkalnym na Manhattanie w grudniu 1980 roku. Za swój czyn został skazany na karę dożywocia. Przez lata próbował jednak ubiegać się o możliwość złagodzenia kary i wyjścia za kaucją. Teraz sąd, po raz 11, odmówił mężczyźnie zmiany wymiaru kary.

Dożywocie za zabicie muzyka

Mark David Chapman odsiaduje karę w więzieniu za zabójstwo Jojna Lennona od połowy 1981 roku, gdy uznano go winnym śmierci muzyka The Beatles. Mężczyzna został skazany na dożywocie, a swoją karę odsiaduje w więzieniu Wende Correctional Facility, znajdującego się niedaleko miasteczka Buffalo w stanie Nowy Jork.

Wnioski o wypuszczenia za kaucją

System prawny USA pozwala mu jednak co kilka lat występować do sądu z prośbą o zwolnienie z kary więzienia za dobre sprawowanie. Jak podaje portal Society of Rock w poprzednich wnioska o wcześniejsze zwolnienie, mężczyzna powoływał się na fakt, że w więzieniu odnalazł Jezua i że odczuwa coraz większy wstyd za zbrodnię, którą popełnił.

Wdowa po Lennonie, Yoko Ono, jest przeciwna wcześniejszemu wypuszczeniu mężczyzny, mówiąc wprost, że boi się nie tylko o swoje życie, ale także o życie dwóch synów z ich związku - Juliana i Seana, gdyby to miało kiedykolwiek nastąpić.

Nie dziwi to, biorąc pod uwagę, że portal cytuje wypowiedź Chapmana z przesłuchania w sprawie wypuszczenia za kaucją z 2018 roku. Miał on wtedy powiedzieć:

" „Byłem zbyt podekscytowany. Pomyślałem nawet, że: „Hej, przecież masz już płytę. Nawet podpisaną. Idź teraz do domu”. Ale nie było żadnego możliwości, żeby po prostu poszedł do domu” – miał powiedzieć mężczyzna o wspomnieniach sprzed morderstwa muzyka. "

Są po raz kolejny odmówił więc prośbie mężczyzny. Następna okazja do pojawienia się przed sądmem nadarzy się dopiero w 2022 roku.

Czytaj także: Naukowcy zorganizowali koncerty, by zbadać, jak rozprzestrzenia się koronawirus