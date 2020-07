Zabójcze komary atakują! Władze wysyłają przeciw nim helikoptery

Komar - niepozorne stworzenie, a potrafi tak bardzo zirytować. Tym razem nie będzie jednak o zwykłych moskitach, które denerwują działkowiczów, tylko komarach-mordercach roznoszących groźną chorobę.

Komary roznoszące Gorączkę Zachodniego Nilu

Narzekasz na rój bzyczących owadzich wampirów, które czają się w krzakach, by rzucić się na twoją bogu ducha winną żyłę i wyssać z niej krew? Tak, to częsty problem tysięcy ludzi na całym świecie.

Wiedz jednak, że nie masz tak źle. Rodzime komary nie roznoszą tak śmiertelnie niebezpiecznych chorób, jak Gorączka Zachodniego Nilu. W przeciwieństwie do owadów z Nowego Jorku. Jak podaje Daily Mail, mieszkańcy Wielkiego Jabłka nie tylko wciąż muszą zmagać się z pandemią koronawirusa, ale na domiar złego pojawiło się nowe niebezpieczeństwo - możliwość zarażenia się Wirusem Zachodniego Nilu roznoszonym przez komary z gatunku Culex.

To właśnie ten rodzaj owadów powoduje, że zarażona osoba może mieć gorączkę, wysypkę, wymioty i bóle głowy. Powikłania wirusa prowadzą nawet do zapalenia mózgu, które może zakończyć się śmiercią. Podobnie jak w przypadku koronawirusa najbardziej narażoną na zgon grupą społeczną są więc seniorzy oraz osoby z obniżoną odpornością organizmu.

Epicentrum plagi komarów znajduje się na Staten Island na Bronxie. Władze miasta postanowiły działać za pomocą helikopterów. Może na pozór to spora przesada, ale nie chodzi wcale o strzelanie do maleńkich zwierzątek rakietami powietrze-powietrze. Dzięki śmigłowcom można odkomarzyć miejsca, w których wylęgają się nowe larwy. Głownie chodzi o obszary wodne i inne podmokłe tereny, gdzie samice komarów składają jaja. Oprócz odkomarzania skutecznym sposobem na walkę z chorobą jest unikanie pobliża zbiorników wodnych.

Na razie nikt nie trafił jeszcze z objawami Wirusa Zachodniego Nilu do szpitala, ale lepiej dmuchać na zimne. Jedna zaraza to wystarczająco duży problem dla Nowego Jorku. Atak morderczych komarów to pierwszy od 21 lat powrót Gorączki Zachodniego Nilu w ogromnej metropolii Stanów Zjednoczonych.

Co sądzisz o komarach? Kocham, jak każde żywe stworzenie Są mi obojętne NIENAWIDZĘ!

Zobacz też: Czy aplikacje odstraszające komary naprawdę działają?