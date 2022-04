Zaćmienie słońca kwiecień 2022. Gdzie będzie najlepiej widoczne?

To prawdziwa gratka dla miłośników astronomii - 30 kwietnia 2022 roku nastąpi częściowe zaćmienie Słońca. Kto będzie mógł zobaczyć to rzadkie zjawisko na własne oczy?

Najbliższe częściowe zaćmienie Słońca czeka nas już niebawem - 30 kwietnia 2022 roku około godziny 21:41 polskiego czasu. Czy będzie widoczne z Polski?

Zaćmienie słońca 2022

O zjawisku zaćmienia mówimy w sytuacji, w której Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem. W efekcie satelita naszej planety znajduje się w jej cieniu, który "pokrywa" jego powierzchnię.

Tym razem zjawisko będzie widoczne na obszarze południowego Pacyfiku, w południowej części Ameryki Łacińskiej oraz z terenów Antarktydy. Więc jeśli ktoś z Was planuje w tym czasie podróż do Chile lub Argentyny, będzie mógł zobaczyć to fascynujące widowisko na własne oczy.

Dla osób, które nie mają możliwości zobaczenia najbliższego zaćmienia słońca na własne oczy mamy dobrą wiadomość. Kolejne częściowe zaćmienie będzie miało miejsce jesienią 2022 roku i będzie widoczne w naszym kraju. Zjawisko wystąpi 25 października i rozpocznie się około godz. 11:14 czasu polskiego.

Najbardziej spektakularne zjawisko w najbliższych latach odbędzie się 2 sierpnia 2027 roku – wtedy to na terenie całej Polski będzie można podziwiać głębokie zaćmienie częściowe.

Na zaćmienie obrączkowe widoczne z Polski trzeba będzie czekać aż do 13 lipca 2075. Całkowite zaćmienie widoczne z terytorium naszego kraju będzie miało miejsce dopiero 7 października 2135 roku.