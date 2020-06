Czy istnieje bardziej kontrowersyjna postać w świecie superbohaterów niż Deadpool? Pewnie tak, ale to właśnie wygadany najemnik jest najpopularniejszym typem tego rodzaju komiksowych bohaterów. Nic więc dziwnego, że jego fani mogą kupić sobie... obciętą głowę Wade'a Wilosna, która przemawia głosem samego Ryana Reynoldsa. Zanim jednak wydadzą pieniądze na zabawkę, mogą ją przetestować... telefonicznie. Brzmi absurdalnie? I o to chodzi!

Głowa Deadpoola od Hasbro rozmawia przez telefon

Od kilku lat firma Hasbro ma prawa do produkowania zabawek związanych ze światem Marvela - chodzi zarówno o komiksowych, jak i filmowych bohaterów. Po przejęciu wytwórni Fox przez Disneya seria "Deadpool" w końcu doczeka się filmowych figurek dla kolekcjonerów w ramach Marvel Legends.

W połowie czerwca 2020 roku przedstawiciele Hasbro Pulse i Marvel Comics zaprezentowali jednak produkt, który jest odstępstwem od typowych zabawek Marvel Legends. Zazwyczaj są to 6-calowe ruchome figurki kolekcjonerskie przedstawiające różnych herosów i złoczyńców z komiksów i filmów. Czasem jednak trafiają się również takie gadżety, jak mechatroniczna replika Rękawicy Nieskończoności, czy wydający burzowe dźwięki młot Thora. Do tej serii dołączyła gadająca głowa Deadpoola. Oprócz prezentacji zabawki nie zabrakło humorystycznej reklamy, utrzymanej w konwencji telezakupów.

Interaktywna głowa Deadpoola posługuje się ponad 600 zabawnymi kwestiami wypowiadanych przez Reynoldsa - od żądania chimichangi, przez seksualne aluzje, po obrażanie członków X-Men. Żebyście jednak nie kupowali kota, a raczej głowy w worku, producenci postanowili wcielić w życie nietypową akcję promocyjną. Wszyscy fani Deadpoola mogą do niego zadzwonić. Wystarczy wykręcić numer 1-833-377-4323, żeby posłuchać, co Deadpool ma do powiedzenia dzwoniącemu. Telefon do głowy Deadpoola będzie też zapewne świetnym narzędziem w rękach licznych żartownisiów, którzy ku swej uciesze zamiast podać swój numer telefonu, powiedzą ofierze, by zadzwoniła pod 1-833-377-4323.

Głowa Deadpoola od Marvel Legends posiada wiele sensorów, przez co reaguje na głos i dotyk. Wszelkie próby podnoszenia, głaskania, czy podrzucania zabawki nie pozostaną bez stosownego komentarza. Gadżet posiada mechanizmy wprawiające w życie usta i oczy Wilsona, przez co posiadacz, może przez chwilę poczuć się, jakby miał do czynienia z żywą postacią z filmu. Głowa łączy się ze specjalną aplikacją, za pomocą której można sterować kwestiami Deadpoola. Twórcy zapowiadają, że apka ma być aktualizowana, co oznacza, że kwestii z czasem może brzybyć.

Zabawka jest już dostępna w preorderze na stronie Hasbro Pulse. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do Polski. Jej koszt to 99,99 dolarów, czyli około 400 złotych. Do najtańszych więc nie należy, ale zapewne nie jeden fan Deadpoola skusi się na zakup. Baterie nie są dołączone do zestawu!

Kupisz sobie głowę Deadpoola? Jasne! Już zaczynam oszczędzać! Nie stać mnie, ale może zarządam w ramach prezentu na urodziny? Raczej nie. Pobawię się za to, dzwoniąc do głowy Deadpoola Nie! Co za idiotyczny gadżet...

Zobacz też: "Deadpool 3" trafi do kin szybciej, niż się wszyscy spodziewają?