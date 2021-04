Zagadki Sumerów. Najbardziej tajemniczy lud świata

Do dziś Sumerowie pozostają najbardziej tajemniczym starożytnym ludem świata. Co o nich wiemy?

W połowie IV tysiąclecia p.n.e. przybyli nie wiadomo skąd do południowej Mezopotamii. Zdobyli ogromną, nawet jak na dzisiejsze czasy, wiedzę i stworzyli niezwykle zaawansowaną matematykę i astronomię.

Największe wynalazki Sumerów

To właśnie Sumerom zawdzięczamy mnóstwo wynalazków, odkryć i osiągnięć. Zdaniem wybitnego sumerologa, prof. Samuela Noacha Kramera, jest ich blisko czterdzieści. Jednak za najważniejszy krok milowy w rozwoju naszej cywilizacji uznaje się stworzenie pisma.

Zanim doszliśmy do komputerowych klawiatur, czy nawet pisania piórem, powstało pismo obrazkowe (tzw. piktogramy), które z czasem Sumerowie zastąpili pismem klinowym, czyli obrazkowo-sylabicznym. Ich "wynalazek" szybko rozprzestrzenił się na cały starożytny Wschód, by pomóc w powstaniu między innymi egipskich hieroglifów.

Ale to nie wszystko. Sumerom zawdzięczamy również koło do wozu, koło garncarskie, pieniądz (szekel), rachuba czasu (dni, tygodnie, miesiące), kalendarz (z rokiem kalendarzowym liczącym 365,24 dni), łódź, system nowoczesnego szkolnictwa, podatki, dwuizbowy parlament, pieśni lamentacyjne i miłosne. To właśnie Sumerowie wymyślili dwudziestoczterogodzinną dobę, godzinę, która ma 60 minut. Obliczyli również ze koło 360 stopni. To właśnie ich uważa się również za twórców piwa, wina, tłoczonego oleju i odkrywców soli kuchennej. Sumeryjscy lekarze układali pierwsze na świecie recepty.

Najbardziej tajemniczy lud świata

Sumerowie pojawili się w Dolnej Mezopotamii w drugiej połowie IV tysiąclecia p.n.e. Mówili o sobie, że są "czarnogłowymi przybyłymi ze wschodu". Do dziś nie wiadomo, skąd dokładnie przybyli. O ich pochodzeniu krąży wiele mniej lub bardziej wiarygodnych hipotez. Szczególnie kontrowersyjna historia domniemanego pochodzenia Sumerów pochodzi od Zechariego Sitchina. Ten dziennikarz i badacza teorii o "starożytnych astronautach", przedstawił w swoich książkach pogląd, że cywilizacja Sumerów mogła narodzić się w wyniku ingerencji wyżej rozwiniętej rasy.

Bardziej naukowa hipoteza powstała na podstawie badań pewnych aspektów życia Sumerów podobnych do technik stosowanych przez inne ludy. Po ich zsumowaniu okazało się, że Sumerowie mogli przybyć z Azji Centralnej albo Południowo-Wschodniej, możliwe, że z Himalajów albo doliny Indusu. Jak twierdził prof. Ephraim A. Speiser, urodzony w Polsce specjalista od starożytnego Wschodu, Sumerowie weszli do Mezopotamii od południa, co sugeruje, że przybyli drogą morską.

Stworzenie człowieka i wojna bogów

A co o swoim pochodzeniu mówili sami zainteresowani? Sumerowie twierdzili, że przed ludźmi Ziemię zamieszkiwały Annunaki, byli to Bogowie, którym zabrakło środków na własnej planecie i aby przetrwać, byli zmuszeni wybrać się w poszukiwaniu innej planety, by odnowić swoje zasoby. Najważniejsze dla nich było złoto. Annunaki stworzyli człowieka do pomocy w pracy. Podobnie jak w Biblii pierwszy człowiek został stworzony w "raju" (ogrodzie bogów). Znajdował się on pomiędzy rzekami Eufrat i Tygrys. Pierwsi ludzie byli bezpołodni, a danie im możliwości reprodukcji rozpoczęło konflikt między bogami. Był to również główny powód, przez który Annunaki opuściły Ziemię i pozostawili ludzi samych sobie.

Zagadka zniknięcia

Kolejną wielką niewyjaśnioną tajemnicą Sumerów jest przyczyna zniknięcia ich kultury. Faktem jest, że nie stworzyli oni nigdy jednolitego mocarstwa a miasta-państwa nieustannie walczyły ze sobą o władzę. Jednak czy był to wystarczający powód, by nie uchronić tak zaawansowanej cywilizacji przed upadkiem?

Duże znaczenie w upadku cywilizacji Sumerów miały nowe państwa Mezopotamii, które uzyskały przewagę polityczną-militarną. Byli to przede wszystkim Asyryjczycy, Amoryci i Elamici a szczególnie Babilon władany przez Hammurabiego. Udało mu się zdominować prawie całą Mezopotamię i spowodować, że etnos sumeryjski przestał istnieć. Jakiś czas temu pojawiła się nowa hipoteza, ku której skłania się coraz większa grupa ekspertów.

Mówi ona, że cywilizacja Sumerów przeniosła się na kontynent amerykański, gdzie dała początek Olmekom, z których wywodzili się Majowie. Za wiarygodnością tej teorii przemawia fakt, że trudno wyobrazić sobie istnienie na Ziemi kilku cywilizacji, które równocześnie doszłyby do poziomu wiedzy, zwłaszcza astronomicznej, osiągniętego przez Sumerów.

