Zagraj w grę i znajdź lekarstwo na koronawirusa. Naukowcy proszą o pomoc

Koronawirus SARS-CoV-2 budzi w ludziach duży lęk. W Polsce co prawda zdiagnozowano jak do tej pory jeden przypadek COVID-19 i nic nie wskazuje na to, żeby życie pacjenta było w niebezpieczeństwie, służby i sami Polacy wolą jednak być przygotowani na najgorsze.

Nie zawsze przygotowania do zabezpieczenia się przed koronawirusem SARS-CoV-2 prowadzone są racjonalnie i z sensem. Maseczki, które były masowo wykupowane przez zaniepokojonych obywateli, niewiele im dadzą, a ich brak na rynku może doprowadzić do szybszego rozprzestrzeniania się wirusa, jako że maseczki powinny nosić osoby chore.

Odsiecz dla szpitali zapowiedział Orlen. Polski Koncern Naftowy zamierza wyprodukować milion litrów płynu dezynfekcyjnego, którego zapasy zostały wyczerpane z powodu paniki. Pozwoli to zaopatrzyć w niezbędne środki szpitale i inne instytucje publiczne.

Osoby chcąc realnie pomóc w walce z COVID-19 mogą zrobić to wygodnie i bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że zainstalują Foldit, stworzoną przez naukowców grę, w której w ramach rozwiązywania zagadek przestrzennych poszukiwane są łańcuchy białek mogących zablokować mechanizmy wnikania koronawirusa SARS-CoV-19 do ludzkich komórek.

Zagraj w Foldit i stwórz lek na koronawirusa SARS-CoV-2

Gra została stworzona w 2008 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Waszyngtonie. Dostępna jest za darmo, a chętni mogą zmierzyć się w niej z wieloma wyzwaniami, które mogą pomóc w opracowaniu leku na trapiące ludzkość choroby.

Najnowsza zagadka związana jest z COVID-19. Naukowcy zachęcają do pojęcia wyzwania. Rozwiązania, które będą najbardziej obiecujące zostaną zsyntetyzowane i przetestowane w laboratoriach.

Grę można pobrać za darmo ze strony fold.it. Naukowcy przygotowali wersje na komputery pracujące pod kontrolą Windows, Linuksa oraz macOS.

