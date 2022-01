Tak, tak, wiemy, że Jason Derulo, który wystąpił na imprezie sylwestrowej TVP, nie jest oczywiście artystą rockowym. Mimo tego postanowiliśmy napisać o tej kuriozalnej sytuacji. Czyżby muzyk wstydził się swojego występu w Zakopanem? Wielu internautów odradzało mu przyjazd na Sylwester TVP.

Jason Derulo wstydzi się występu w TVP? Artysta usunął wpis o sylwestrze w Zakopanem

"Sylwester Marzeń z Dwójką" odbył się kolejny raz w Zakopanem i jedną z zagranicznych gwiazd był amerykański wokalista Jason Derulo. Muzyk zaśpiewał kilka swoich hitów, m.in. "Talk Dirty" czy "Want To Want Me". Jak podaje Onet.pl, Jason Derulo wrzucił na swojego Instagrama informację o tym, że zagra w Zakopanem i pod jego wpisem pojawiło się sporo negatywnych komentarzy polskich fanów.

Wstyd, że występujesz w reżimowej telewizji opresyjnego rządu. Wstyd!

Post został usunięty 2 dni po występie, najwidoczniej właśnie z powodu wielu negatywnych komentarzy. Wpisy o występie na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" pozostały jednak na Facebooku i Twitterze.

Na sylwestrowym koncercie TVP oprócz Jasona Derulo zaśpiewał Julio Iglesias Jr. oraz polskie gwiazdy - Maryla Rodowicz, Sławomir, Zenek Martyniuk, czy zwyciężczyni Eurowizji Junior, Roksana Węgiel.