Zagraniczni aktorzy chcą 1 mln złotych od Związku Artystów Scen Polskich. O co poszło?

Magazyn "Duży Format" zainteresował się Związkiem Artystów Scen Polskich, który w połowie września został skrytykowany przez polskich aktorów za złą politykę. Okazuje się, że pretensje do polskiej instytucji mają również zagraniczne gwiazdy, którym nie wypłacono tantiem. Pokrzywdzeni mają być Daniel Craig, Jude Law, David Hasselhoff czy Nathalie Emmanuel.

"Duży Format" przyjrzał się całej sytuacji i skontaktował się z Hanną Grzeszczyk z brytyjskiej firmy Media IP Rights reprezentującej prawa autorskie zagranicznych aktorów. Wyjaśniła, że organizacje zbiorowego zarządzania w Europie mają podpisane ze sobą umowy o współpracy, na mocy których aktorzy przez nich reprezentowani dostają tantiemy za nadawanie filmów i seriali w tych krajach.

Jedynie ZASP, z tego, co się orientuję, takich umów nie ma. Byliśmy chyba pierwszą organizacją zagraniczną, która się do nich zgłosiła o zarejestrowanie aktorów i wypłacenie tantiem. Bo oczywiście skoro filmy zagraniczne są odtwarzane w Polsce, a ZASP dostaje za nie pieniądze, to aktorom zagranicznym tantiemy również się należą. Tak samo jak polscy aktorzy, których filmy są grane np. we Francji czy Niemczech, dostają pieniądze z organizacji zbiorowego zarządzania z tamtych krajów. Wysłałam więc dokumenty, kogo reprezentujemy, i napisałam, że chcielibyśmy powierzyć ZASP prawa do reprezentowania naszych aktorów na terytorium RP. To było sześć lat temu.