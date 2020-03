Zakaz handlu w niedzielę na razie zostaje. Rząd tylko lekko go złagodził

Przywrócenie niedziel handlowych miało być częścią działań w ramach tarczy antykryzysowej, mającej uchronić polskie przedsiębiorstwa przed ekonomicznymi skutkami walki z epidemią COVID-19.

Rząd zapowiedział między innymi, że będzie dorzucał się do wynagrodzeń pracowników, jeśli pracodawca odnotuje spadek przychodów o 25% w ciągu 30 dni.

Bezpośrednio po ogłoszeniu założeń programu wydawało się, że prośby Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Polskiej Izby Handlowej zostały wysłuchane i zakaz został czasowo uchylony.

Rząd szybko jednak wycofał się z tych deklaracji: zakaz handlu w niedzielę zostanie lekko złagodzony, żeby ułatwić funkcjonowanie sklepów w trudnych czasach.

Czasowe odwołanie niedziel bez handlu miało pomóc sklepom w zminimalizowaniu spadków obrotów i zapobiec ewentualnym bankructwom i zwalnianiu pracowników.

Jak oznajmiła Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, rząd nie podjął jednak takiej decyzji.

"

Na mocy oświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy, Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Generalnego umożliwiliśmy towarowanie sklepów w niedziele. Wszystko po to, by te opróżniające się gwałtownie sklepy były od poniedziałku gotowe dla klientów. Działa to od poprzedniej niedzieli na podstawie oświadczenia. "