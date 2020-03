Zakopane jest tak puste przez koronawirusa, że dzikie zwierzęta chodzą po centrum [FOTO]

Na zdjęciach udostępnionych przez mieszkańców, stado łań przechadza się spokojnie po zazwyczaj ruchliwych ulicach Kościuszki i Sienkiewicza.

Łanie chodzą po opustoszałych ulicach Zakopanego

To jest oczywiście spowodowane pandemią koronawirusa, która dotarła również do Polski. Rząd nawołuje do niewychodzenia z domu, nie jeżdżenia po kraju i nie udawania się na wakacje - mieszkańcy Zakopanego wzięli sobie te prośby do serca, dzięki czemu zwierzaki mogą sobie spokojnie pochodzić po ulicach. Poniżej możecie zobaczyć kilka zdjęć przedstawiających to zjawisko:

Łanie w Zakopanem nie są jednak czymś nadzwyczajnym - w końcu zwierzaki mieszkają na terenie zagajników i lasów w okolicach oraz w samym mieście. Zwykle jednak nie zapędzają się na ruchliwe ulice. Jednak, gdy te stają się opustoszałe, to łanie mogą być nieco bardziej odważne.