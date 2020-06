Zamiast grzybów przynieśli z lasu niewybuch. Osiedle w Radomiu ewakuowane

Ryzyka pojawienia się nad Radomiem grzyba radioaktywnego co prawda nie było (chociaż Amerykanom zdarzyło się zgubić bombę), mimo tego jednak sytuacja była bardzo niebezpieczna. Niewybuch zabrany tak beztrosko z lasu zagrażał życiu i zdrowiu.

Gdy policjanci dostali zgłoszenie o trzymaniu w domu niewybuchu, potraktowali sprawę bardzo poważnie, zabezpieczając teren i ewakuując mieszkańców pobliskich bloków.

W mieszkaniu razem z niewypałem przebywała 40- letnia kobieta oraz 47-letni mężczyzna. Oboje zdążyli solidnie opić znalezisko: we krwi mieli ponad 2 promile alkoholu.

Policja zamieściła informację o akcji ku przestrodze:

Przygoda może się dla dwójki „grzybiarzy” skończyć nawet pobytem w więzieniu:

"

Policjanci zatrzymali 40-letnią kobietę, która miała w domu pocisk i jej 47-letniego znajomego, który pomógł jej przenieść go z lasu. Oboje w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi, badanie alkomatem wykazało u kobiety 2,5 promila alkoholu, natomiast u mężczyzny 2 promile. Trafili do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani. Doprowadzono ich do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzut posiadania materiałów niebezpiecznych. Za przestępstwo to grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W środę sąd zastosował wobec zatrzymanych policyjne dozory. "