Zamówił hot doga na starówce w Olsztynie. Interweniowała policja, grozi mu do 3 lat więzienia

Pewien mieszkaniec Olsztyna postanowił wstąpić do okolicznej Żabki na małą przekąskę. Najprawdopodobniej nie spodziewał się, że wizyta w sklepie na Starym Mieście skończy się interwencją policjantów. I to w tak licznej grupie. Co przeskrobał klient sieciówki?

Olsztyn. Kupił hot doga. Interweniowała policja

W Polsce trwa pandemia koronawirusa, która wymaga od mieszańców naszego kraju do zastosowania się do nowych przepisów. Wielu Polaków nie traktuje ich poważnie, a nawet używa argumentu, iż nie są one zgodne z Konstytucją. Mimo wszystko, policja regularnie weryfikuje poczynania osób, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Było tak również w przypadku 28-latka z Olsztyna.

Kupił hot doga w Żabce, grozi mu do 3 lat więzienia

Jak czytamy na stronie tko.pl, świadek wydarzenia w Żabce opowiedział portalowi, że widział, jak pewien mężczyzna zamawia w sklepie hot doga. Podczas wykonywania czynności miał on opuszczoną maskę, co zainteresowało policję. Funkcjonariusze poprosili go o odejście na bok, aby spisać dane. Klient zaczął dyskusję z policjantami, po czym rzucił się do ucieczki. Policjanci złapali uciekiniera i go skuli.

Po chwili na miejscu znalazły się już trzy radiowozy oraz kryminalni. Relację świadka potwierdziła olsztyńska policja. Okazało się, że opuszczona maseczka to niejedyne przewinienie 28-latka. Był on poszukiwany przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie już od jakiegoś czasu.

Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających. Gdyby nie maseczka, najprawdopodobniej nie wpadł by w ręce policji tak wcześnie.