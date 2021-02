Zamówił paczkę do automatu Poczty Polskiej. Zamiast przesyłki znalazł... awizo

Paczkomaty cieszą się sporą popularnością, bo praktycznie o każdej porze możemy odebrać naszą paczkę i nie martwimy się, że kurier przyjedzie do nas, gdy wyszliśmy z domu. Poczta Polska postanowiła również wprowadzić automaty, by usprawnić dostarczanie przesyłek. Brzmi fajnie, ale jeden z użytkowników Wykopu opowiedział historię, która brzmi jak żart. W swojej skrytce zamiast przesyłki znalazł... awizo.

Internauta postanowił opisać swoją sytuację na Wykopie:

Zamówiłem sobie ostatnio odkurzacz, niestety nie było dostępnego paczkomatu inpost lecz Smartbox – niedorozwinięty (jak się okazało) bliźniak Inpostowego Paczkomatu. Szło to 4 dni, ale w końcu doszło. Dziś dostaje SMS z kodem.

Idę na pocztę, stoi Smartbox. Wbijam pin, nr telefonu. I otwiera się taka mała skrzyneczka, myślę, co do cholery, patrzę a w środku… Awizo. Sobota, poczta zamknięta.