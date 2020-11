Zapowiedziano już GTA VI? Tak twierdzą niektórzy fani serii

Fani twierdzą, że odkryli pierwszą oficjalną zapowiedź Grand Theft Auto VI w zwiastunie dodatku do gry GTA Online. W połowie listopada twórcy podzielili się trailerem The Cayo Perico Heist, czyli największego rozszerzenia do gry - ten bowiem doda nowy region, co oznacza kompletnie nowe możliwości dla użytkowników GTA w wersji dla wielu graczy.

Rockstar potwierdził oficjalnie, że powstanie GTA VI?

Niestety fani odebrali to jako odłożenie zapowiedzi GTA VI na jeszcze później. Do tej pory Rockstar Games nie ogłosił bowiem, że pracuje nad kontynuacją swojej serii. Twórcy w typowy dla siebie sposób postanowili jednak, że ukryją w nowych materiałach wideo wiadomość, którą niedawno odkryli fani.

W jednym z kadrów nowego zwiastuna pojawiają się bowiem koordynaty. Większość osób stwierdziło zapewne, że to ciekawostka stylistyczna, służąca jedynie budowaniu klimatu. Pewien użytkownik Twittera postanowił jednak wpisać je w Google Maps. Efekt? Te prezentują nam przypadkową ulicę w stanie Virginia.

Po przełączeniu się w tryb satelitarny widzimy jednak, że to raczej nie jest jakiś wypadek przy pracy Rockstara - ulica ma bowiem kształt liter "VI".

Zresztą zobaczcie sami:

Umówmy się - to nie jest przypadek. Istnieje matematyczna szansa, że przypadkowe koordynaty trafiły akurat NA TAKĄ ulicę, która jest w kształcie "VI", ale trudno w to uwierzyć. Prędzej może to być wskazówka, która sugeruje, że GTA VI będzie osadzone w okolicach amerykańskich pustkowi. To gryzie się jednak z wcześniejszymi wyciekami z Rockstara - te bowiem wskazywały raczej na bardziej egzotyczne umiejscowienie fabuły (np. powrót do wzorowanym na Miami Vice City).

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, GTA VI nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Wierzymy jednak, że gra w produkcji już jest i przeznaczona będzie na PS5 oraz Xbox Series X/S.