Zarażą ochotników koronawirusem, a potem sprawdzą na nich skuteczność szczepionek

Na świecie od miesięcy trwa pandemia koronawirusa. Nic nie wskazuje na to, że wirus zniknie z naszego życia sam. Najprawdopodobniej jedyną opcją powrotu do normalności jest wynalezienie lekarstwa lub szczepionki przeciwko COVID-19. Nad preparatami mającymi wspomóc walkę z chorobą pracuje szereg naukowców. W tym osoby, które skierowały otwarty list do szefa Narodowego Instytutu Zdrowia w USA.

Zarażą koronawirusem i sprawdzą skuteczność szczepionek

Ekipa stu wybitnych naukowców, w tym 15 Noblistów zaproponowała, aby włączyć ludzi w testy szczepionek na koronawirusa. Zdrowi, młodzi ochotnicy mieliby zgłaszać chęć udziału w eksperymencie i tym samym przyspieszyć rozwój badań nad antidotum przeciwko COVID-19. Aby pomóc naukowcom chętnych zakażono by wirusem, a następnie poddano obserwacji. Wówczas można by było sprawdzić czy szczepionka działa oraz dokonać ewentualnych poprawek.

Propozycja organizacji 1 Day Sooner budzi kontrowersje, jednak jej członkowie wzywają rząd USA do jej autoryzacji i zapewniają, że korzyści płynące z pomysłu zdecydowanie przewyższają ewentualne ryzyko. Jak czytamy na cnbc.com:

" Próby wykonywane na ludziach mogą dostarczyć informacje znacznie szybciej niż te bez ich udziału, które potrwają o wiele miesięcy dłużej. "

Naukowcy podkreślają, ze zarażenie patogenem w kontrolowanych warunkach jest bezpieczniejsze niż zakażenie koronawirusem w trakcie normalnego funkcjonowania. Zauważają również, że przed przystąpieniem do eksperymentu, ochotnicy zostaną odpowiednio zbadani, a do próby wybrani zostaną wyłącznie młodzi i zupełnie zdrowi kandydaci, aby możliwie obniżyć ryzyko powikłań.