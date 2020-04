Zaraza, wybory i śmierć prezydenta w 2020. Przerażająca przepowiednia polskiego Nostradamusa sprzed 40 lat

Wielu polskich jasnowidzów pozostawiło po sobie przepowiednie dotyczące losów kraju i świata. Wśród nich są takie osoby jak: Jan Latosz, Stefan Ossowiecki czy Filip Fediuk.

Filip Fediuk - jasnowidz spod Bystrzycy Kłodzkiej

Do Filipa Fediuka przyjeżdżali ludzie, wierząc, że to od niego uzyskają pomoc w rozwiązaniu swoich osobistych trudnych spraw i problemów. Jadnak pomimo swojego daru nie był chętny pomagać każdemu, kto do przyszedł z prośbą o poradę.

Urodził się 1907 roku, nieopodal Tarnawicy Polnej na Ukrainie. I tam po raz pierwszy doznał daru jasnowidzenia. Kiedy szedł z mamą do kościoła, mijali chatę. Mały Filipek powiedział, że niebawem stanie ona w płomieniach. I rzeczywiście, kiedy wracali z mszy, cały dom już płonął.

Od tego czasu każda z jego przepowiedni sprawdzała się w niemal stu procentach.

Polski Nostradamus Filipek

Najsłynniejsza przepowiednia Fediuka dotyczy wielkiej powodzi z 1997 roku. W 1975 roku siedząc w kolejce do fryzjera, jasnowidz powiedział:

" Kiedy spotkają się trzy siódemki, kataklizm przyjdzie "

Trzy siódemki spotkały się 7 lipca 1997 roku. Nocą z 7 na 8 lipca stan wody w Nysie Kłodzkiej osiągnął aż 8,71 metra ponad stan rzeki. Łagodna zazwyczaj rzeczka zamieni się w rwącą rzekę, która przerwała wały i doprowadziła do wielkiej tragedii.

Koronawirus i wybory 2020. Czy nastąpi koniec świata?

Jeśli wierzyć w autentyczność nowo odkrytej przepowiedni Filipka ze Starego Waliszowa, spisanej w 1984 roku przez jego bliskiego znajomego, Filipek 40 lat temu przewidział ze szczegółami dzisiejsze czasy:

" W roku dwóch dwudziestek, w czasie zarazy będą chcieli wybory robić, a ich pierwszy sekretarz pomrze przed majem, a Polacy ich od władzy pogonią. Chytry ksiądz odejdzie w niesławie, a kościół znów się z ludem zbrata. Zaraza do lata ustąpi i w trzech się naraz miastach trojaczki urodzą "

Szokujące słowa na temat zarazy, która nadejdzie "w roku dwóch dwudziestek" sprawdziły się co do joty. Czy pozostała część przepowiedni dotycząca wyborów i śmierci czołowego polskiego polityka się sparwdzi - czas pokaże.

Polski kościół a przepowiednia jasnowidza Filipa Fediuka

Zastanawiające są słowa o chytrym księdzu oraz "kościele, który znów się z ludem zbrata", Fediuk bowiem był osobą niezwykle religijną i starał się nie poruszać kwestii kościoła.

Filip Fediuk zmarł 02 lutego 1992 roku (co według niektórych również jest symboliczną datą) i spoczywa na miejscowym cmentarzu w Starym Waliszowie, nieopodal kościoła p.w. św. Wawrzyńca.

Pochowano go w złotych szatach i w ornacie, który ofiarował miejscowy ksiądz proboszcz. Do trumny kazał włożyć sobie butelkę wódki i organki, bo chciał, by "po tamtej stronie ma mu być wesoło".

