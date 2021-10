Zarejestrowali wnętrze huraganu czwartej kategorii. Wysłali tam drona [WIDEO]

Saildrone Explorer, znany jako SD 1045, został skierowany w stronę huraganu Sam, który przetacza się przez Ocean Atlantycki.

Zarejestrowali wnętrze huraganu czwartej kategorii

Dotychczas meteorolodzy korzystali niemal wyłącznie z danych dostarczanych przez satelity meteorologiczne i samoloty. Jednak by poprawić sprawdzalność prognoz, postanowili używać specjalnie skonstruowanych dronów.

Eksperci z Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery wysłali w oko cyklonu specjalnego oceanicznego drona Saildrone. Urządzenie dotarło do oka tropikalnego huraganu Sam, w momencie gdy osiągnął on przedostatnią, czwartą kategorię. Dzięki temu po raz pierwszy możemy zobaczyć co dzieje się w środku huraganu.

Film, który zarejestrował specjalistyczny dron, nie jest przeznaczony dla osób o słabym sercu lub podatnych na chorobę morską. Zobaczcie go koniecznie!

Jak informuje NBC News, dron wygląda jak "zrobotyzowana deska surfingowa" i jest wyposażony w specjalne skrzydło. Dzięki tej konstrukcji może przetrwać przerażające warunki atmosferyczne.

Saildrone zmierza tam, gdzie nigdy nie zapuszczał się żaden statek badawczy, płynąc prosto w oko huraganu, zbierając dane, które zmienią nasze rozumienie tych potężnych burz.

- powiedział Richard Jenkins, założyciel i dyrektor generalny Saildrone.

SD 1045 jest jednym z floty pięciu "huraganowych" saildronów, które użyto na Oceanie Atlantyckim podczas tegorocznego sezonu huraganów. Drony zbierały dane przez całą dobę, by pomóc lepiej zrozumieć procesy pogodowe. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy prognozowania huraganów. Ma także zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych poprzez skutecznijesze alarmowanie o niebezpieczeństwie.

Korzystając z danych zebranych przez saildrony, spodziewamy się poprawić modele prognostyczne, które przewidują szybką intensyfikację huraganów. Szybka intensyfikacja, kiedy huraganowe wiatry wzmagają się w ciągu kilku godzin, jest poważnym zagrożeniem dla społeczności nadmorskich. Nowe dane z saildronów i innych systemów bezzałogowych, które NOAA wykorzystuje, pomogą nam lepiej przewidzieć siły, które napędzają huragany i będziemy mogli wcześniej ostrzegać ludzi.

- komentuje Greg Foltz, naukowiec z NOAA.

