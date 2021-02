Żartownisie próbowali przerobić słynny znak Hollywood. Nie uwierzycie, co chcieli dopisać [ZDJĘCIA]

Nie ma chyba słynniejszego symbolu Los Angeles od charakterystycznych liter układających się w napis "HOLLYWOOD". Hollywood Sign, bo tak się nazywa ta stojąca od dekad instalacja, znajdująca się na zboczu góry Lee w łańcuchu niewysokich gór Santa Monica, padł ostatnio ofiarą żartu grupy ludzi, którzy postanowili wykorzystać znak, by przekazać mieszkańcom Miasta Aniołów pewną wiadomość. Żartownisie zostali aresztowani przez policję.

Hollywood - areszt za ingerencję w słynny napis

Znany na całym świecie punkt orientacyjny, jakim jest Hollywood Sign, w latach 20. stał się symbolem rodzącego się amerykańskiego przemysłu filmowego. Od tej pory stoi i pilnuje Los Angeles, stając się jedną z wizytówek miasta.

Jak podaje L.A. Times, na początku lutego 2021 roku ikoniczny napis padł ofiarą sześcioosobowej grupy żartownisiów, którzy postanowili przerobić litery, by tworzyły kojarzące się seksualnie słowo. Filuci postanowili zakryć literę "W" płachtą przedstawiającą "B". Natomiast do "D" dołożono białą kreskę umiejscowioną pośrodku, której celem było upodobnienie znaku do drugiej litery alfabetu. W zamyśle autorów żartu wielki napis miał tworzyć słowo "HOLLYBOOB", co w wolnym tłumaczeniu można tłumaczyć jako "HOLLYCYC" lub nawet pokusić się o pełną polską wersję, która jednak nie brzmi zbyt zręcznie - "OSTROKRZEWOWY CYC".

Nie trzeba było długo czekać na reakcję władz miasta. Na miejscu dowcipu pojawiła się policja, której na górę udało się dostać za pomocą śmigłowca. Szóstka osób zaangażowanych w żart została aresztowana. Nie chodziło jednak o samo zbezczeszczenie hollywoodzkiego napisu, tylko złamanie przepisu, mówiącego o zakazie poruszania się w bezpośrednim otoczeniu znaku. Symbol nie został jednak w żaden sposób uszkodzony, więc dowcipnisi nie zostali oskarżeni o wandalizm.

Mimo że Hollywood Sign jest teoretycznie nieosiągalny dla mieszkańców Los Angeles i turystów, w praktyce tysiące ludzi w roku udaje się na wzgórze, by zobaczyć z bliska symbol amerykańskiego kina. Zazwyczaj policja przymyka na to oko, ale jak widać afiszowanie się z obecnością w pobliżu napisu może przynieść mało zabawne skutki. Dobrze, że żartownisiami nie byli Polacy, bo zamiast "HOLLYCYCA" mógłby się pojawić... "HOLLYWZWÓD" - tutaj jednak ingerencja w litery wymagałaby większej pomysłowości. Poza tym żart byłyby nie zrozumiały dla przeciętnych Amerykanów.

Hollywood Sign - historia znaku z Los Angeles

Słynny napis "HOLLYWOOD" został zaprojektowany przez Thomasa Fiska Goffa i ustawiony w 1923 jako reklama budowanego niedaleko osiedla mieszkaniowego Hollywoodland. Pierwotnie znak był więc o wiele dłuższy, ale z czasem odcięto cztery ostatnie litery i z przekazu marketingowego, napis stał się symbolem amerykańskiej branży filmowej.

Z Hollywood Sign jest związanych wiele interesujących historii. Jedna z nich dotyczy samobójstwa aktorki Millicent Lilian "Peg" Entwistle, która w 1932 roku powiesiła się na literze "H". W 1976 roku pojawiła się grupa dowcipnisiów, którzy również wpadli na pomysł przerobienia napisu. Dwie litery "O" zostały przerobione na "E", a więc znak głosił "HOLLYWEED", a więc nawiązywał do marihuany. Co ciekawe ten wybryk został powtórzony w 2017 roku.

To, że Hollywood Sign nadal stoi na swoim miejscu miłośnicy kina zawdzięczają dwukrotnie gwiazdom i celebrytom. W 1978 roku Hugh Hefner wraz z innymi sławnymi mieszkańcami dzielnicy, postanowili wykupić litery i przywrócić je do dawnej chwały. Natomiast w 2010 roku włodarze Los Angeles planowali wyburzyć znak i postawić w jego miejscu prestiżową dzielnicę mieszkalną. Wiele gwiazd w tym Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Steven Spielberg i ponownie Hugh Hefner, zebrało pieniądze, by uratować symbol Los Angeles.