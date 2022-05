Zaskakująca przepowiednia jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Jaka będzie pogoda w maju 2022?

Jasnowidz Krzysztof Jackowski, twierdzi, że wie, jaki będzie maj 2022. Czy prognoza profety jest dla nas korzystna? Sprawdźcie koniecznie!

Najbardziej ceniony polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, zajmuje się przewidywaniem przyszłości od ponad 20 lat. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje".

Wieszcz często odpowiada również na pytania zadawane mu przez dziennikarzy z różnych gazet. Tym razem jasnowidz Krzysztof Jackowski podzielił się swoją wizją z Super Expressem i odpowiedział na pytanie, jaka będzie pogoda w maju 2022.

Jest to naturale, ale w drugiej połowie maja 2022 będzie deszcz. Druga połowa maja będzie dość mokra. To będzie czas ulew i deszczy. Będzie trwał tydzień. Ocieplenie nastąpi dość szybko. Mniej więcej kilka dni po majówce, która nie będzie do końca taka rozpieszczająca nas. Kilka dni po majówce przyjdzie takie pierwsze, istotne ciepło. W maju czeka nas około tygodnia ulew