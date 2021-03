Zaskakujące odkrycie. Księżyc ma ogon podobny do komety

Bez specjalistycznej aparatury, nie da się zauważyć, że nasz Księżyc posiada niewidzialny ogon cząstek, podobnie jak kometa lub spadająca gwiazda. Ogon Księżyca, który był przedmiotem naukowej fascynacji, od czasu jego odkrycia pod koniec lat 90. stał się obiektem nowych badań, które przyniosły zaskakujące rezultaty.

Księżyc ma ogon podobny do komety

Jak donosi The New York Times, naukowcy zrozumieli w końcu, skąd bierze się to fascynujące zjawisko. Księżyc, któremu brakuje atmosfery, która go osłania, jest nieustannie atakowany przez wiatr słoneczny, fotony i meteoroidy.

Kiedy meteoryty bombardują jego wulkaniczną powierzchnię, atomy sodu lecą wysoko na orbitę. Fotony słoneczne zderzają się z atomami sodu, skutecznie odpychając je od słońca i tworząc podobną do ogona strukturę spływającą w dół od księżyca. W okolicach nowiu Księżyca atomy te napotykają grawitację Ziemi i są "skupiane" w wiązkę o zwiększonej gęstości. Ta wiązka pojawia się jako Księżycowa Plama Sodowa (SMS) o średnicy ∼3°.

Czy ma to jakieś praktyczne zastosowanie? Prawdopodobnie nie. To po prostu sprawia, że w niektórych okolicznościach Księżyc wygląda jak kometa.

- komentuje Jeffrey Baumgardner z Centrum Fizyki Kosmicznej Uniwersytetu Bostońskiego, główny autor badania.

W latach 90. grupa badaczy odkryła, że Księżyc posiada "wydłużony ogon sodowy". Jest on bardzo rozproszony, więc nie przebija się przez ziemską atmosferę i nie można dostrzec go gołym okiem. Kamery zauważyły go po raz pierwszy w listopadzie 1998 roku w Obserwatorium McDonald w Fort Davis w Teksasie. Badacze zapewniają, że ogon jest bardzo rozproszony, co oznacza, że nie będzie wysyłał w stronę Ziemi żadnych cząsteczek.

