Zaskakujące odkrycie w Peru. Rysunek kota sprzed 2200 lat [WIDEO]

Słynne linie na płaskowyżu Nazca, układające się w ogromne piktogramy stanowią nadal jedną z największych zagadek ludzkości. Jak dotąd nikomu nie udało się jednoznacznie dowieść, jak i w jakim celu zostały stworzone.

Peruwiańskie lądowisko UFO

Rysunki z Nazca to system linii znajdują się w południowo-zachodniej części Peru, niedaleko miasta Nazca, na obszarze ponad 50 km długości i 14 km szerokości. Kształtem przypominają zwierzęta, rośliny lub figury geometryczne.

Linie znajdują się na czterech płaskowyżach: Palpa, Ingenio, Nazca i Socos, położonych pomiędzy 419 a 465 kilometrem autostrady panamerykańskiej. Zostały stworzone przez Indian Nazca między rokiem 300 p.n.e. a 900 n.e.

Najdłuższa linia ma 12 km, największa figura przedstawiająca pelikana jest wielka na 285 metrów długości. Starożytne plemiona, by je stworzyć, usuwały starannie ciemną warstwę gruntu, odsłaniając jaśniejsze podłoże tych terenów.

Na przestrzeni wieków powstało wiele legend i teorii związanych z tym miejscem. Według szwajcarskiego pisarza Ericha von Danikena kosmici byli bardzo częstymi gośćmi na Ziemi, a w Nazca mamy do czynienia z lądowiskami dla UFO. Rysunki nawiązują do maszyn, którymi przylatywali przybysze z kosmosu.

Inna teoria jest skojarzona z legendą o Atlantydzie. Czeski badacz Jiri Mruzek łączy linie z płaskowyżu Nazca ze wskazówkami wykonanymi przez Atlantydów. Jego zdaniem linie mogą zawierać wskazówkę dotyczącą położenia mitycznej Atlantydy. Swoje stwierdzenia opiera na podobieństwie do symboli znajdywanych przez archeologów w całej Europie.

Kolejną tezę postawił antropolog Johan Reinhard, który w latach 80. XX w. ogłosił, że znaki mają związek z kultem górskich bóstw ze względu na ich powiązania z wodą. Nazca to wyjątkowo sucha pustynia, a dawne kultury w Peru czciły wodę jako synonim płodności i utrzymania upraw. Zdaniem badacza linie w pewnym sensie są elementem modlitw i ofiar składanych przez andyjskie ludy bóstwom.

Ogromny kot sprzed 2200 lat

Jak podało peruwiańskie Ministerstwo Kultury, nowo odkryta figura o długości 37-metrów przedstawia kota.

" Figura była ledwie widoczna i mogła zniknąć, ponieważ znajduje się na dość stromym zboczu, które jest podatne na skutki naturalnej erozji. W ciągu ostatniego tygodnia geoglif został wyczyszczony i zakonserwowany. Przedstawia sylwetkę kota z profilu z głową skierowaną do przodu. "

- powiedział cytowany przez "The Guardian" minister kultury Peru Alejandro Neyra.

Zdaniem głównego archeologa Peru John'ego Isla, kot powstał w późnej erze Paracas, która trwała od 500 p.n.e. do 200 roku n.e.

W ubiegłym roku na płaskowyżu Nazca w Peru odnaleziono zmumifikowane zwłoki starożytnych, humanoidalnych istot. Mumie znacznie różniły się od siebie wielkością. Trzy z nich były wzrostu dorosłego człowieka a trzy przypominały wymiarami dziecięce lalki. Każdy z osobników miał trzy nieprawdopodobnie długie palce i mocno zdeformowaną, wydłużoną czaszkę. Skóra osobników przypominała natomiast papier mȃché lub gipsowy odlew i była biało-szara.

