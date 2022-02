Znalazła dzika na łóżku. Policja nie mogła uwierzyć w to, co się stało: "Niewiarygodne"

Kobieta po wejściu do domu zastała w salonie dzika. Zwierzak znajdował się w salonie i leżał na kanapie. Właścicielka mieszkania szybko opuściła dom i wezwała policję.

Do niecodziennego zadaszenia doszło w niemieckim mieście Hagen w Nadrenii Północnej-Westfali przy ul. Lennestraße na początku lutego.

- skwitowali krótko sytuację funkcjonariusze.

Funkcjonariusze ustalili, że intruz to samica, która weszła do domu przez uchylone drzwi tarasowe. Przeciąg prawdopodobnie zatrzasnął drzwi, które uwięziły lochę w środku.

Niestety samica nim wskoczyła na kanapę, zniszczyła meble i zrobiła straszny bałagan.

39-letnia mieszkanka Halden z trudem mogła uwierzyć własnym oczom, kiedy po południu (04.02.2022) wróciła do domu. [...] Zanim nasi koledzy dotarli na miejsce, dzik wywrócił cały parter domu do góry nogami. Pozostawił po sobie istne gruzowisko. Ponieważ było to najwyraźniej bardzo wyczerpujące, zwierzę postanowiło odpocząć na kanapie w salonie. Wezwaliśmy miejscowego myśliwego i jednego z naszych kolegów z licencją myśliwską. Eksperci dali świni szansę i ostrożnie otworzyli drzwi wejściowe. Zwierzę skorzystało z okazji i uciekło. Na szczęście nikt nie został ranny podczas tej operacji.