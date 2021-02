Zatrzymanie 9-latki. Dziewczynkę skuto i spryskano gazem pieprzowym [WIDEO]

9-latka ofiarą brutalnego zachowania policji

Do skandalicznej sytuacji doszło w piątek 29 stycznia 2021 w Rochester. Policja została wezwana przez rodzinę dziewczynki, która miała przejawiać myśli samobójcze oraz mówić, że chce zabić siebie i swoją mamę. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, dziewczynka próbowała przed nimi uciec. Nagranie z policyjnych kamer ukazuje, jak 9-latka jest ścigana przez jednego z funkcjonariuszy. Następnie na wideo pojawia się jej matka, z którą dziewczynka zaczyna się kłócić. Wówczas policjanci zdecydowali o zabraniu dziecka z miejsca wydarzeń i przetransportowaniu go do szpitala rejonowego. I właśnie wtedy policja podjęła niewytłumaczalne kroki wobec 9-latki.

Funkcjonariusze przycisnęli 9-latkę twarzą do śniegu i skuli ją kajdankami.

Jak poinformował zastępca szefa policji w Rochester, dziewczynka nie chciała być przewieziona do szpitala, miotała się i próbowała wyrwać policjantom. Płacząc, wzywała swojego ojca na ratunek. Nagranie z policyjnej kamery ukazuje, jak funkcjonariusze przyciskają ją twarzą do śniegu i skuwają kajdankami. W pewnym momencie jeden z nich mówi: "Zachowujesz się jak dziecko", na co 9-latka odpowiada "Jestem dzieckiem!". Dziewczynka w kajdankach zostaje wepchnięta do samochodu, ale nie chce pozwolić na zamknięcie drzwi, wciąż wzywając ojca. Wtedy policjantka mówi dziewczynce, że to jej ostatnia szansa na wejście do radiowozu. W przeciwnym razie zostanie spryskana gazem pieprzowym.

Chwilę później słyszymy, jak inny policjant mówi - "Po prostu spryskaj ją teraz". Policjantka potrząsa puszką i spryskuje gazem twarz krzyczącego dziecka.

Policjanci zawieszeni. Władze potępiły ich zachowanie

Jak przekazał zastępca szefa policji w Rochester, dziewczynka została przewieziona do szpitala, z którego została szybko zwolniona. Anderson dodał, że "nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co się wydarzyło". Tymczasowa szefowa policji w Rochester, Cynthia Herriott-Sullivan, podczas niedzielnej konferencji prasowej powiedziała:

Nie zamierzam tu stać i mówić wam, że spryskanie gazem pieprzowym 9-latki jest w porządku. Bo nie jest.

Władze miasta poinformowały o zawieszeniu policjantów biorących udział w zajściu. Burmistrz miasta Lovely Warren powiedziała też, że to co się wydarzyło było "potworne" oraz że sama ma córkę w podobnym wieku i nie wyobraża sobie, by coś takiego mogło ją spotkać. Warren zaleciła także szefowej policji przeprowadzenie śledztwa w sprawie. Śledztwo zapowiedziała też nowojorska prokurator generalna Letita James.