Zauważyli na nocnym niebie świetlistą kulę. "Czy to jest UFO?"

Każdego dnia pojawiają się w sieci kolejne informacje o ciekawych obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających. Tym razem do tajemniczego zdarzenia doszło w obwodzie amurskim w Rosji. Obserwacja miała miejsce wieczorem, 20 marca 2020 koło godziny 21:00 we wsi Nowoaleksandrowka w obwodzie Tambowskim.

Mieszkańcy Amuru widzieli w tym czasie na niebie bardzo jasny obiekt w kształcie kuli, który sunął z dużą prędkością. Poruszał się w bardzo chaotyczny sposób i był sporo większy niż gwiazdy. Według opisu świadka niezidentyfikowany obiekt odsunął się nieco od księżyca, a następnie zniknął w ciemności.

Zauważyłem obiekt blisko księżyca. Początkowo myślałem, że to spadająca gwiazda, ale po zbliżeniu aparatu byliśmy przekonani, że tak nie jest. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co to może być. Czy to jest UFO?