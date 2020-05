Zawalcz z epidemią jako rząd i zdobądź Koronę Krulów. Prześmiewcza gra z paskami TVP

Korona Krulów to dzieło jednego programisty, który symulator rządowej walki z epidemią tworzył dosłownie po nocach. Jego dzieło dostępne jest za darmo i potrafi dostarczyć wiele przyjemnych chwil, chociaż trzeba się także liczyć z tym, że niejednokrotnie patrząc na możliwe do powzięcia decyzje po plecach przejdą nam ciarki.

Polacy zdążyli już zapowiedzieć grę pozwalającą zmierzyć się z pandemią COVID-19 wcielając się w szefa Globalnej Organizacji Zdrowia i wydając zalecenia dla całego świata. W tym przypadku walkę z koronawirusem toczy się na serio i zgodnie z wiedzą naukową.

Korona Krulów to gra przewrotna, jako że wśród bardzo ważnych wskaźników dotyczących funkcjonowania kraju i społeczeństwa jeden jest zdecydowanie najważniejszy. Opisuje poparcie dla rządu, a jego utrata jest gorsza od doprowadzenia całego państwa do ruiny.

Korona Krulów: symulator rządowej walki z epidemią. Uratujesz partię czy obywateli?

Koncepcja gry jest bardzo prosta: każdego dnia otrzymamy do wyboru trzy możliwe do podjęcia decyzje. Ich wprowadzenie może wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na stan gospodarki i budżet, politykę socjalną, kondycję systemu ochrony zdrowia, dojrzałość społeczeństwa oraz, co najważniejsze z perspektywy rządzących, poparcie wśród wyborców.

Zadaniem gracza jest utrzymanie się przy władzy podczas epidemii z jednym małym zastrzeżeniem: jeśli zarażą się wszyscy Polacy, misja zostanie uznana za przegraną.

Każda z podjętych decyzji (lub też wstrzymanie się od ich popełnienia) kwitowana jest stosowanym paskiem rodem z „Wiadomości” TVP. Smaczku rozgrywce dodaje fakt, że część z nich jest prawdziwa i naprawdę została wyemitowana.

Posłuchaj podcastu

Utrzymanie się u władzy może okazać się trudne, zwłaszcza jeśli poskąpimy TVP należnych jej miliardów, przeznaczając je zamiast tego na walkę z chorobą. Miłość twórców przekazów medialnych wpływających na odczucia wyborców nie jest bezinteresowna.

Dla części grających przegrana w Koronie Krulów będzie jak wygrana: koniec gry oznacza podanie się rządu do dymisji, co ilustrowane jest odpowiednim zdjęciem Prezesa.

Żeby zagrać w Koronę Krulów, wystarczy odwiedzić stronę internetową gry.

Zobacz także: Rząd w ostatniej chwili zmienił listę likwidowanych obostrzeń. Zrezygnowano z najbardziej absurdalnej zasady