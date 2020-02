Zbezczeszczono grób Kazimierza Kutza. Ktoś wydrapał na nim krzyż

Kazimierz Kutz zmarł 18 grudnia 2018 roku. Reżyser swoje ostatnie dni spędził w domu opieki w Józefowie, po śmierci zaś wrócił w rodzinne okolice i spoczął na cmentarzu ulicy Henryka Sienkiewicza w Katowicach.

Wdowa po reżyserze, przygotowują się do uczczenia 91. rocznicy urodzin reżysera, przypadającej 16 lutego 2019, wybrała się dzień wcześniej do nekropolii i odkryła, że grób Kutza został uszkodzony przez nieznanego sprawcę.

Na płycie nagrobnej, na której celowo nie umieszczono krzyża, ktoś wydrapał symbol chrześcijańskiej religii. Iwona Świętochowska-Kutz powiadomiła o zajściu policję.

Funkcjonariusze wszczęli śledztwo pod kątem zniszczenia mienia – kwestie religijne nie zostały jeszcze poruszone. Sprawca lub sprawcy nie są znani, policja ustaliła, że do aktu wandalizmu doszło pomiędzy listopadem 2019 roku a lutym 2020.

Wdowa po reżyserze w wypowiedzi dla „Dziennika Zachodniego” zdradziła, że jest wstrząśnięta odkryciem krzyża.

"

To jest brak szacunku do miejsca spoczynku. Nie po to pochowałam mojego męża w Katowicach, by teraz ktoś robił takie rzeczy. Wydawało mi się, że daje go w ręce ludzi, którzy go szanują, którzy go cenią i kochają, że wrócił na swoją ziemię. A okazuje się, że wrócił w miejsce, gdzie ulega zniszczeniu. Tak nie może być. "