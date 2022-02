Zbigniew Namysłowski nie żyje. Uznany polski muzyk miał 82 lata

Zbigniew Namysłowski nie żyje. Multiinstrumentalista (z wykształcenia wiolonczelista, z wyboru puzonista, saksofonista i flecista) zmarł w wieku 82 lat.

Informację o śmierci znanego muzyka podała w poniedziałek wieczorem jego rodzina. Bliscy zmarłego powiadomili media, że muzyk zmarł on 7 lutego 2022 roku. Informacja pojawiła się na oficjalnym profilu artysty w mediach społecznościowych.

Dnia 07.02.2022 odszedł Zbigniew Jacek Namysłowski - nasz Mąż, Tata, Dziadek - saksofonista jazzowy, kompozytor, aranżer, nauczyciel wielu pokoleń młodych muzyków, leader i chociaż sam tego określenia bardzo nie lubił - legendarny polski jazzman. Bardzo trudno jest nam teraz napisać wszystko co czujemy, trudno jest nam również podsumowywać jego dokonania, bo to co teraz czujemy to przede wszystkim olbrzymia pustka i rozpacz.

Z ogromną czułością posyłamy Państwa przed głośniki, aby mogli Państwo wspólnie uczcić pamięć Zbigniewa Namysłowskiego słuchając jego nagrań. To, co dla Taty było bez wątpienia jedną z najważniejszych rzeczy to muzyka jazzowa. Saksofonem i kompozycjami komunikował się ze światem najszczerzej i najgłębiej. Nie przestawał tworzyć, występować oraz nieustannie planował udział w koncertach już w najbliższych tygodniach. Jesteśmy przekonani, że jego muzyka przetrwa, a co za tym idzie Tata będzie zawsze z nami, a także z Państwem.

Informacje dotyczące pogrzebu nie są nam jeszcze znane i zostaną podane w późniejszym terminie.

Pogrążona w żałobie Rodzina - Małgorzata Namysłowska Jacek Namyslowski Maria Dobrosława Rumińska