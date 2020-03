Zbliżają się Mistrzostwa Polski 2020 w Heroes 3. Nie przegapcie zapisów!

Heroes of Might and Magic 3 to jedna z gier, które nigdy się nie nudzą. Na tytułem można spędzić długie godziny bez odczuwania zmęczenia, za to z przemożnym apetytem na jeszcze jedną turę.

W kalendarium graczy już na stałe pojawiły się Mistrzostwa Polski w HoMM3. Biorą w nich udział setki śmiałków, a finały transmitowane są na żywo w internecie. Impreza ma oficjalne błogosławieństwo twórców tytułu z New World Computing.

Mistrzostwa rozgrywane są zdalnie, obecna sytuacja w naszym kraju nie powinna wiec zaszkodzić jej przebiegowi. Może nawet sprawić, że frekwencja będzie rekordowa.

Mistrzostwa Polski w HoMM3. Zapisy ruszają 29 marca 2020

Większość miłośników Heroes 3 możliwość spędzania czasu w domu wykorzystuje w jedyny słuszny sposób, o czym można się przekonać na Facebooku Jaskini Behemota, organizatora Mistrzostw Polski.

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskich zmaganiach zostało przedstawione w formie krótkiego, ale efektownego filmu:

Zapisy rozpoczynają się 29 marca 2020 roku. Jeśli chcielibyście wziąć udział, ale nie macie pod ręką kopii gry, z pomocą przychodzi rodzimy GOG: w wiosennej promocji trwającej do 30 marca 2020 kompletną edycję HoMM3 można zgarnąć za 9,89 zł.

