Zbrodniarz wojenny ukrywał się przez lata. W końcu został aresztowany

26-lat przeczekał w ukryciu, licząc na to, że nie dosięgnie go sprawiedliwość. Przeliczył się. 16 maja 2020 roku poinformowano o aresztowaniu Feliciena Kabugi - zbrodniarza wojennego, który doprowadził do rzezi około 800 tysięcy przedstawicieli Tutsi z ręki ekstremistów z grupy etnicznej Hutu.

Felicien Kabuga aresztowany. Służby zatrzymały rwandyjskiego zbrodniarza wojennego

Jak podaje serwis BBC News, o 5:30 rano w sobotę 16 maja francuskim służbom udało się zatrzymać jednego z najbardziej poszukiwanych osób związanych z masakrą w Rwandzie, do której doszło w 1994 roku.

Felicien Kabuga został aresztowany w miasteczku Asnieres-Sur-Seine znajdującym się niedaleko Paryża. Od jakiegoś czasu ukrywał się w nim pod fałszywym nazwiskiem. Żył w mieszkaniu wraz ze swoimi dziećmi. Od lat był poszukiwany na całym świecie. Władze USA oferowały za znalezienie Kabugi 5 milionów dolarów. Do tej pory podejrzewano, że ukrywa się w Kenii.

84-latek jest oskarżony między innymi o finansowanie milicji, których przedstawiciele w ciągu 100 dni zamordowali około 800 tysięcy mieszkańców Rwandy. Kabuga ukrywał się od ponad 25 lat w różnych krajach Europy i Afryki. Przebywał między innymi na terenie Niemiec, Belgii, Demokratycznej Republice Konga, Kenii i Szwajcarii. Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy skazał Kabugę za ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Felicien Kabuga - kim jest zbrodniarz wojenny z Rwandy?

Kabuga urodził się w roku 1935 i był biznesmenem pochodzącym z grupy Hutu. Stał się jednym z głównych sponsorów ekstremistycznych bojówek, które od 6 kwietnia do lipca 1994 zamordowały od 800 000 do 1 071 000 przedstawicieli Tutsi. Był też współzałożycielem okrytej złą sławą stacji Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), która nawoływała publicznie do linczu osób pochodzących z grupy etnicznej Tutsi.

Po ponad 25 latach od krwawych wydarzeń w Rwandzie Kabuga trafi w końcu przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

