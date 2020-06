Johnny Mandel urodził się 23 listopada 1925 roku w Nowym Jorku. Ukończył prestiżowy uniwersytet muzyczny Juliard, a karierę zaczynał jako trębacz, przez lata akompaniujący jazzowemu muzykowi Joe’mu Venutiemu oraz wielu innym muzykom.

Kariera Johnny’ego Mandela

Karierę jako kompozytor filmowy zaczął już na początku lat 50., gdy nagrał ścieżkę dźwiękową do programu rozrywkowego „Your Show of Shows”. Kilka lat później był kompozytorem nominowanego do Oscara filmu „Chcę żyć!” Robert Wise’a. Pierwszą kompozycją, którą prawdziwie rozsławił swoje nazwisko był utwór „Emily” z filmu „Amerykanizacja Emily” z 1964 roku.

W trakcie swojej kariery współpracował z wielkimi artystami estrady, pisząc muzykę akompaniującą do wokali takich artystów, jak Frank Sinatra, Peggy Lee, Barbra Streisand, Michael Jackson, Tony Bennett, czy Natalie Cole. Za swoją pracę został pięciokrotnie nagrodzony nagrodą Grammy.

Współpraca ze światem filmu i telewizji

W trakcie swojej kariery napisał muzykę do ponad 30 filmów i seriali telewizyjnych. Jedną z najsłynniejszych, najpowszechniej rozpoznawanych kompozycji jest ta do czołówki filmu, a potem serialu „M*A*S*H”. Utwór napisany do słów 15-letniego syna reżysera, Roberta Altmana, zatytułowany „Suicide is Painless”, w wersji intrumentalnej stał się tematem przewodnim serialu, wyświetlanego w latach 1972-1983, po sukcesie filmu Altmana z 1970 roku.

Słynna czołówka „M*A*S*H”

Zdobywca Oscara i Grammy

Utwór „The Shadow of Your Smile” z filmu „Brodziec” (org. „The Sandpiper”) z 1965 roku, który napisał wraz z Paulem Francisem Websterem, został uhonorowany nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej (Oscarem) oraz Grammy za Utwór Roku.

W latach 80. otrzymał trzy nominacje do nagrody Emmy, za muzykę do filmów telewizyjnych: „List do trzech żon”, „LBJ: The Early Years” oraz produkcji „Foxfire”. Był także odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową filmów: „Evita Peron”, „Christmas Eve”, czy „Kalejdoskop”.

Johnny Mandel otrzymał także kilka innych wyróżnień. W 2010 roku został wpisany do Hall Of Fame Kompozytorów Piosenek, a także otrzymał tytuł „Mistrza Jazzu” od National Endowment for the Arts.

Muzycy żegnają Mandela

Informację o śmierci Johnny’ego Mandela skomentowały gwiazdy muzyki za pomocą Twittera. Michael Buble napisał:

" „Było mi niezmiernie przykro usłyszeć, że jeden z moich mistrzów, Johnny Mandel, zamarł. Był geniuszem i jednym z moich ulubionych pisarzy, odpowiedzialnych za aranżację muzyki i ogólnie wspaniałą osobistością. Był bestią”. "

Michael Feinstein, amerykański muzyk, pianista i badacza historii muzyki, odpowiedzialny za tzw. Wielką Księgę Pieśni Amerykańskich (org. Great American Songbook), który miał przyjemność współpracoważ z Mandelem, dodał:

" „Bliski przyjaciel i wspaniały kompozytor oraz błyskotliwy talent Johnny Mandel nie żyje. Świat nie będzie już nigdy taki sam bez jego humoru, … i gorzkiego spojrzenia na świat i kondycję ludzką. Jego talent był nieporównywalny i nikt nie potrafił pisać i aranżować muzyki w tak błyskotliwy sposób, jak on. "

