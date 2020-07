Zdumiewające znalezisko na dnie Bałtyku. Jedyny taki egzemplarz na świecie

235 lat temu statek General Carleton odbywał rejs między Anglią a krajami bałtyckimi. 27 września 1785 roku silny sztorm dotkliwie uszkodził statek, który zatonął 463 metry od plaży w Dębkach. O losach marynarzy przypominała kaszubska legenda, która pomogła także w odnalezieniu wraku.

210 lat od zatonięcia statku archeolodzy i nurkowie z Narodowego Muzeum Morskiego zajrzeli do wraku statku. Znaleziono w nim między innymi porcelanę, dzwon okrętowy, unikatową odzież marynarską i rzadki rodzaj fletu poprzecznego.

Wszystkie zabytkowe przedmioty trafiły do Narodowego Muzeum Morskiego. Jednak dopiero po 25 latach tajemniczy instrument trafił w ręce badaczy. Fletem zajęła się archeolog-muzykolog Aleksandra Litwinienko wspierana przez Maję Miro-Wiśniewska, multiflecistkę specjalizującą się w grze na fletach poprzecznych historycznych.

Litwinienko odszyfrowała napis na instrumencie, a Miro-Wiśniewska zweryfikowała jego brzmienie. Dzięki temu potwierdziła się niezwykła wartości przedmiotu. Jak się okazuje flet to unikat w skali światowej. Istnieje tylko jeden taki egzemplarz.

Analizy Aleksandry Litwinienko pozwoliły ustalić, że flet to osiemnastowieczny fife, stworzony przez rodzinę Schuchartów, który przetrwał do dziś.

Flety tego rodzaju często służyły jako instrumenty sygnałowe. Ich dźwięk jest dość głośny i ostry. Z kolei dzięki sygnaturze znajdującej się na instrumencie pod otworem zadęciowym oraz między trzecim i czwartym otworem palcowym udało mi się określić, kto był jego wytwórcą. Litera "C" z pewnością stanowi potwierdzenie stroju fletu. Z kolei nazwisko wskazuje, że wytwórcą był John Just Schuchart lub jego syn Charles Schuchart. Kontekst chronologiczny wskazuje najprawdopodobniej na Charlesa. Posiadał on sklep "Two Flutes and Hautboy" na Chandois-street, Covent-garden w Londynie. Z moich ustaleń wynika, że instrument mógł powstać w latach 1759-1765. To oznacza, że gdy spoczął na dnie Bałtyku, miał co najmniej 20 lat "