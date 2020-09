Zegar w Nowym Jorku zaczął odliczać czas do katastrofy klimatycznej. Ile czasu nam zostało?

Słynna instalacja Metronome, znajduje się na Manhattanie przy Union Square. Jej częścią jest cyfrowy zegar, który od teraz odlicza czas do katastrofy klimatycznej, która wydaje się być nieunikniona.

Zegar na Manhattanie odlicza do katastrofy klimatycznej

Instalacja powstała w 1999 roku. Jej autorami jest para artystów Kristin Jones i Andrew Ginzel. 15-cyfrowy zegar elektroniczny jest szeroki na prawie 19 metrów. Dotychczas odmierzał czas w bardzo dokładny sposób - godziny, minuty, sekundy i ich ułamki.

Od 19 września 2020 roku zmienił swoje przeznaczenie i wskazuje to, co dwóch artystów Gan Golan i Andrew Boyd nazywają "krytycznym oknem do działania". Artyści chcą w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, że ludzka cywilizacja zbliża się do ostatecznego terminu katastrofy klimatycznej.

Dokładnie w sobotę, 19 września o 3:20 czasu nowojorskiego zegar wyświetlił informację "The Earth has a deadline", po czym pojawił się na nim ciąg zmieniających się cyfr, zaczynając od 7:103:15:40:07. Cyfry oznaczają lata, dni, godziny, minuty i sekundy do końca znanego nam świata.

W chwili obecnej zegar wskazuje nieco ponad 7 lat. Gdy pojawi się na nim zero, średnia globalna temperatura nieodwracalnie wzrośnie o półtora stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zdaniem naukowców po przekroczeniu tej wartości rozpocznie się tak zwany klimatyczny efekt domina. Zegar został opracowany we współpracy z naukowcami z Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.

Projekt został nazwany Klimatycznym Zegarem (Climate Clock).

Zobacz również: MEN zachwala globalne ocieplenie. „Mniejsze wydatki na ogrzewanie zimą”